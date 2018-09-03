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華航攜手日航擴大聯營 每周往返日本高達350航班

鉅亨網2018/09/03 15:19
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華航 (2610-TW) 為強化東北亞航線競爭力，今 (3) 日宣布，自明 (4 ) 日起於日本境內的 7 條往返航線與日本航空 (Japan Airlines) 進行聯營合作，藉此深化在日本二線城市航網布局，每周可提供近 350 個往返航班。

華航與日航聯營的 7 條航線包括有札幌 - 新潟、札幌 - 花卷、福岡 - 宮崎、福岡 - 花卷、福岡 - 奄美、鹿兒島 - 奄美和鹿兒島 - 德之島。

華航於 2010 年與日航開展台北 (松山)- 東京 (羽田) 首條共用航班航線，2017 年雙方於台日國際航線全面合作，拓展華航航網，飛往日本每周自 180 一口氣曾為 230 個航班，此次深入二線城市，再增至每周近 350 個航班。

華航強調，在雙方擴大合作後，除了可滿足國人更便捷往返日本二三線地區，日本旅客也可經由共用班號，由新潟、花卷、奄美和德之島等地來台。

據交通部觀光局統計，今年上半年日客來台年增 1.59 %，而國人赴日人數年成長率達 8.75 %，顯示國人前往日本旅遊需求殷切，目前華航飛航日本 15 個航點，包含東京羽田、東京成田、大阪、札幌、名古屋、靜岡、富山、廣島、高松、福岡、宮崎、鹿兒島、琉球、石垣島和熊本等，是台日兩地航點數最多，旅客運載量最大的航空公司。

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