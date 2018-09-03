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中央社

不實研究貽害多年 麻疹歐洲捲土重來

中央社2018/09/03 14:55
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社倫敦2日綜合外電報導）歐洲現正面臨大規模捲土重來的麻疹疫情。英國媒體報導，能輕易預防的麻疹之所以死灰復燃，是因20年前一篇不實研究指疫苗與自閉症有連結，讓很多歐洲人拒打疫苗。

英國「快報」（Express）報導，隨著研發出麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗MMR，有效預防麻疹疾病已行之有年。雖然大多數孩童在出生第1個月就會接種疫苗，但歐洲越來越多人選擇不打疫苗，讓麻疹捲土重來。

值此最需施打疫苗之際，許多人卻選擇不打，主要是被一個先前的不實研究所誤導。

威克菲德（Andrew Wakefield）醫師1998年一篇研究，把MMR疫苗與發展障礙自閉症做連結，研究並刊登於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上。但疫苗與自閉症間的連結後來已被醫界廣泛否定，威克菲德的醫師資格也被撤銷。

隨後幾年的相關研究均未發現疫苗與發展自閉症有任何的連結。

歐洲今年1到6月已有超過4.1萬人感染麻疹，每個傳出麻疹個案的國家都有死亡病例，總計法國、喬治亞、希臘、義大利、俄羅斯、塞爾維亞與烏克蘭共有14人病死。

世界衛生組織（WHO）已聲明，施打疫苗就能保命，也能終止麻疹、腮腺炎、德國麻疹的致命疫情擴散。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070903

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