雅加達亞運亂象多 場館動線亂交通大打結

接駁巴士（shuttle bus）是國際重大體育賽事必備的基本服務。不過，在這次雅加達-巨港亞運中，卻讓外國媒體及旅客失望了。

印尼政府籌辦這次亞運，共投入32億美元（約新台幣991億元），24億美元花在與亞運相關的基礎建設。其中最受矚目的開幕及閉幕主場館格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium），印尼政府斥資約新台幣17億元翻新。

特派員看世界（中央社記者周永捷雅加達3日專電）「日行萬步是必然，shuttle bus根本失靈。」雅加達-巨港亞運風光落幕，但過程中若干賽事場館動線紊亂、周遭交通管制失靈、不肖計程車坑殺外國人等亂象，讓亞運添憾事。

許多外媒在亞運前一兩天抵達雅加達國際機場時，四處詢問的結果是根本沒有從機場直達主場館媒體中心的接駁巴士，只能如往常一般，排隊搭乘排班計程車。

至於許多重要賽事匯集的格羅拉蓬卡諾體育場，由於場地幅員遼闊，各場館間的移動更需要仰賴接駁巴士輸運。不過，主辦單位混亂的接駁巴士安排，讓媒體傻眼，許多記者在這次亞運期間也真正體驗到「日行萬步」的無耐心情。

「日行萬步是必然，shuttle bus根本失靈。」來自台灣的記者L先生說，雖然主場館內有接駁巴士，但是沒有時刻表，對於需要精準時間以掌握在不同比賽場地間移動的媒體而言，與其枯等接駁巴士，不如直接靠雙腳步行比較快。

來自台灣的攝影記者張先生說，最接近主場館媒體中心的出入口是9號門，但很多賽事場地比較靠近11號門、1號門、12號門。原本賽事前幾天，媒體可以從各入口進出主場館，但之後主辦單位在未事先公告的情形下改變政策，不論比賽場地在哪裡，媒體一律只能從9號門進出。

對此，亞運籌備委員會媒體及公關部門副協調專員丹尼（Danny Buldansyah）接受中央社記者訪問時表示，很抱歉要讓媒體多走一些路程，或是請媒體等候巴士接駁至其他出入口，因為籌委會後來決定有些門只能讓買票民眾和貴賓進出。

於是，許多攝影大哥們拖著沉重器材和鏡頭，在雅加達烈日豔陽下蹣跚步行的畫面每日都在上演。

此外，在國際體育賽事最重要的「賽後混合訪問區」（Mix Zone）也出現一團亂的情形。

根據慣例及比賽前幾天的情形，賽事結束後，想要訪問選手的國內外媒體必須到Mix Zone等待，並告知志工要訪問哪些選手，等待選手出現受訪。

不過，就在賽事結束前兩天，男子籃球場館臨時禁止記者前往Mix Zone訪問選手，也未詳加說明理由，一度造成媒體與工作人員發生爭論。

本屆亞運在一些賽事場館，動線標示不明，造成許多購票觀賽的民眾誤入媒體區或貴賓區，現場志工則會在比賽進行期間，一個一個去勸離，但也造成其他觀賞民眾受到干擾。

更離譜的是，記者捕捉到亞運志工在比賽進行時，乾脆直接坐在主辦單位提供給選手及教練休息的座椅上，但另一頭卻有志工規勸觀眾不要坐錯位置，一套規則、兩套標準執行，令人啼笑皆非。

此外，若干來參加亞運的各國代表團工作人員及旅客也抱怨交通大打結。

雖然印尼政府宣稱在亞運期間擴大實施車牌號碼通行政策，根據私家車輛車牌最後一碼數字是單數或雙數，決定車輛可以通行的時間，以控管雅加達主要幹道的車輛數目，不過，賽事到了第2週，在主場館周遭幹道處處可見單號及雙號車牌穿梭，主場館周遭常見塞車情形比亞運前更嚴重。

許多不肖計程車司機敲竹槓的行為也讓外國賓客傻眼。

包括中國、香港亞運代表團的人員以及台灣的媒體人員都抱怨，他們在亞運期間常遇到計程車司機刻意繞路，或是關掉計費里程表、漫天喊價的情形。像是明明只要4萬印尼盾（約新台幣97元）車資的距離，有的司機直接不跳表、向乘客索價15萬盾車資。

由於語言不通，加上人生地不熟，許多代表團人員或是媒體記者只好乖乖付錢，讓司機大撈一筆。

印尼亞運籌委會日前宣稱會在亞運期間提供優良服務品質的網路叫車合作夥伴，卻未考慮到比賽場館腹地廣大，即使外國賓客透過網路APP叫車、但印尼司機回撥電話確認乘客位置時常常陷入「雞同鴨講」的窘境。

例如乘客在場館的東邊、西邊、第11號門或第9號門的入口，這些簡單的方位指示若無法以印尼語表示，而用英文說明，當地網路叫車司機往往「有聽沒有懂」，造成網路叫車不若想像中方便。

無論如何，為期16天的第18屆亞運昨晚落幕，二度舉辦亞運賽事的印尼接下來想挑戰申辦奧運。不過，在那之前，包括動線規劃、人員效率、交通控管、服務業素質等面向，印尼若想再舉辦國際體育賽事，可還有很大的改善空間。（編輯：陳惠珍）1070903