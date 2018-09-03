廣編／發現生活的簡單本質　正負零快閃概念店首次登台！

以簡單細膩的設計深植人心，日本設計品牌正負零首次登台快閃。「The JUST RIGHT concept store」延續品牌理念「恰到好處(Just Right)」，在都市中實現與自然共存，帶領你進入簡單生活的探索旅程。
「設計應與自然並存」、「家用品是與環境相互調協而存的設備」正負零(±0)符號本身就帶有剛好、不多不少的意味。快閃店以此為起點，展開一連串與自然共存、思索簡單本質的過程。創造出顛覆一般家電的想像，為恰到好處的生活態度發聲。
看似小型的方體展間，結合了體驗式互動，宛如簡單卻細緻的微型策展。處處藏著驚奇及巧思，等著你品嚐生活的簡單味！感受自然之聲、寫下你認為的恰到好處、甚至拍照打卡，一起思考那些易被遺忘的自然存在與恰到好處。
值得關注的新品話題更令人期待，快閃店引進多樣新品登陸台灣，由日本空運來台正負零行李箱、特別針對台灣研發設計的特色簡約除濕機也將在快閃店全球首發！這次不只家電，更多生活選物，步入店內就能體會極簡美學的衝擊。
正負零首次來台快閃，為大家準備了每日限量的超質感禮物及快閃店才有的新價格，正負零官網會員更享200元折扣。不妨省下比價的時間，把喜愛的家電及生活選品直接買回家。今天就走一趟正負零快閃概念店，重新拾回生活中的恰到好處吧！