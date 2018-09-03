NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈坎普連兩場發威 道奇登國西龍頭新北市批蘇貞昌體育政策口號式理念超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
工商快訊

廣編／發現生活的簡單本質　正負零快閃概念店首次登台！

本報訊2018/09/03 16:06
▲正負零空運來台行李箱，快閃店首發！（圖／公關照片）
▲正負零空運來台行李箱，快閃店首發！（圖／公關照片）

以簡單細膩的設計深植人心，日本設計品牌正負零首次登台快閃。「The JUST RIGHT concept store」延續品牌理念「恰到好處(Just Right)」，在都市中實現與自然共存，帶領你進入簡單生活的探索旅程。

「設計應與自然並存」、「家用品是與環境相互調協而存的設備」正負零(±0)符號本身就帶有剛好、不多不少的意味。快閃店以此為起點，展開一連串與自然共存、思索簡單本質的過程。創造出顛覆一般家電的想像，為恰到好處的生活態度發聲。

看似小型的方體展間，結合了體驗式互動，宛如簡單卻細緻的微型策展。處處藏著驚奇及巧思，等著你品嚐生活的簡單味！感受自然之聲、寫下你認為的恰到好處、甚至拍照打卡，一起思考那些易被遺忘的自然存在與恰到好處。

值得關注的新品話題更令人期待，快閃店引進多樣新品登陸台灣，由日本空運來台正負零行李箱、特別針對台灣研發設計的特色簡約除濕機也將在快閃店全球首發！這次不只家電，更多生活選物，步入店內就能體會極簡美學的衝擊。

正負零首次來台快閃，為大家準備了每日限量的超質感禮物及快閃店才有的新價格，正負零官網會員更享200元折扣。不妨省下比價的時間，把喜愛的家電及生活選品直接買回家。今天就走一趟正負零快閃概念店，重新拾回生活中的恰到好處吧！

廣編／曾沛慈甜美代言低敏保養品牌

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan