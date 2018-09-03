廣編／發現生活的簡單本質　正負零快閃概念店首次登台！

以簡單細膩的設計深植人心，日本設計品牌正負零首次登台快閃。「The JUST RIGHT concept store」延續品牌理念「恰到好處(Just Right)」，在都市中實現與自然共存，帶領你進入簡單生活的探索旅程。

「設計應與自然並存」、「家用品是與環境相互調協而存的設備」正負零(±0)符號本身就帶有剛好、不多不少的意味。快閃店以此為起點，展開一連串與自然共存、思索簡單本質的過程。創造出顛覆一般家電的想像，為恰到好處的生活態度發聲。

看似小型的方體展間，結合了體驗式互動，宛如簡單卻細緻的微型策展。處處藏著驚奇及巧思，等著你品嚐生活的簡單味！感受自然之聲、寫下你認為的恰到好處、甚至拍照打卡，一起思考那些易被遺忘的自然存在與恰到好處。