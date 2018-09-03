〈財報〉漢能薄膜上半年大賺73億 年增30倍 復牌

半年報顯示，該公司上游和下游業務營收分別為港幣 190.84、13.3 億元，對應所占營收的比例為 93.5%、6.5%。

漢能薄膜發電業務分為上游業務和下游業務。上游業務包括薄膜太陽能電池、元件的生產、研發、設計、銷售及交付，下游業務則包括薄膜太陽能發電系統、移動能源應用產品的研發、設計、集成及銷售。

正在等待香港證監會做出復牌決定的漢能薄膜發電 (0566-HK)，交出一份業績亮麗的半年報，為復牌增添了一個籌碼。集團上半年營收達港幣 204.15 億元，年增約 615%，淨利港幣 73.29 億元，年增長 30 倍，創下公司歷史最佳半年業績紀錄。

今年上半年，漢能薄膜發電的上游業務猛增，與去年同期相比，期內上游業務增速高達 10.1 倍。

合約專案大量進入交付期和技術不斷進步，是漢能薄膜發電上游業務實現高增長的 2 大原因。

從 2017 年起，漢能薄膜發電便與多個移動能源產業園訂立大額設備及服務銷售合同，提供薄膜太陽能裝備及產線的一體化「交鑰匙」解決方案。其中，比較典型的合同項目包括四川綿陽產業園項目、山西大同產業園項目，報告期內，這兩個產業園項目正持續為漢能薄膜發電貢獻收入來源。

以四川綿陽產業園項目為例，這個一期項目投資總額為人民幣 66 億元的項目涉及 CIGS 及 GaAs 薄膜太陽能元件生產線建設及安裝。今年上半年，該項目產生的合約收入為港幣 9.17 億元。

除了已有產業園項目有序開展之外，漢能薄膜發電表示，公司還在積極開發多個協力廠商新大客戶，從而多樣化上游業務。

南京易能、黑龍江易能以及德州易能漢能薄膜發電重點協力廠商客戶，報告期內，這 3 家客戶為該公司分別來帶港幣 17.68 億元、12.85 億元以及 12.61 億元的收入。

漢能薄膜發電今年上半年集中交付上游裝備產線得益於其不斷取得突破的技術。截至今年 7 月 31 日，漢能薄膜發電累計專利申請超過 3700 件，累計授權專利超過 900 件。

今年 8 月份舉辦的中國可再生能源大會發佈了 8 項年度中國太陽能認證紀錄，漢能薄膜發電同時摘下砷化鎵單結、砷化鎵雙結、銅銦鎵硒、高效異質結太陽能電池四項年度認證紀錄冠軍。

下游業績穩定攀升。今年上半年，漢能薄膜發電下游業務收入為港幣 13.3 億元，年增 17.9%。其中，通過銷售屋頂太陽能系統所獲得的營收為港幣 5.19 億元，占下游業務營收比例為 39.0%。值得一提的是，各類太陽能應用產品也為該公司貢獻約港幣 0.22 億元的收入。

移動能源應用產品，是漢能薄膜發電大力創新的業務方向。今年，該公司陸續推出新一代漢瓦、漢包、漢紙、漢傘等面向 C 端的產品，引起熱捧。

除了業績大幅增長，漢能薄膜發電當前資金狀況良好。半年報顯示，漢能薄膜發電帳面現金及現金等價物約港幣 11.83 億元。且該公司還宣佈，其在 6 月 30 日至財報公佈日期間，已向整線生產線客戶收取約港幣 60.84 億元的款項。

處於停牌狀態的漢能薄膜發電目前已經完全解決香港證監會過去最關心的 2 個核心問題及停牌原因，其距離復牌已越來越近了。漢能薄膜停牌前股價港幣 3.91 元。