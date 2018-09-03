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新iPhone台灣列首波開賣名單　資費方案千元有找

記者易皓瑜／台北報導2018/09/03 15:58
▲新 iPhoneXS 將於 9/12 發表，傳台灣將列入首波開賣名單。（圖／翻攝網路）
▲新 iPhoneXS 將於 9/12 發表，傳台灣將列入首波開賣名單。（圖／翻攝網路）

9 月 12 日蘋果新機 iPhoneXS 發表在即，台灣有望被列為首波上市的名單中。現傳出日前因「 499 之亂」導致各家電信業者平均帳單金額（ ARPU ）大傷、營收數字下滑，因此在 iPhone 新機的購機方案，首度將資費降至千元以下，希望帶動下半年營運成長。 

蘋果（ Apple ）將於美國西岸時間 9 月 12 日上午 10 點，也就是台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點舉辦秋季發表活動，眾所期待的新 iPhone 將正式公開。傳本次電信三雄將一改過去 iPhone 常見的 1,399 元方案，資費有望下調到千元以下。同時於今（ 2018 ）年 5 月已提前續約或換約的用戶，也有望再透過「免違約金」的型式，將電信合約換成 iPhone 購機約。看好蘋果新機將帶動一波換機與綁約潮，各家電信看準換機商機，欲藉此提升平均帳單金額（ ARPU ）水準。 

儘管電信三雄日前因「 499 方案」收穫百萬用戶，卻因平均帳單金額降低導致整體營收下滑，目前月租千元以上的高價吃到飽資費已在市場上失去競爭力。而為了讓日前「亂入」 499 方案的用戶可搭上下一波 iPhone 換機潮，持舊方案的用戶同樣可享免千元合約，在免繳違約金的前提下換用新 iPhone 購機約。然目前相關購機合約預計將待到 9 月 13 日後推出，是否真比較划算仍有待觀察。

關鍵字iphonexs換機潮資費499之亂千元有找免違約金
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