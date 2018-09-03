新iPhone台灣列首波開賣名單　資費方案千元有找

9 月 12 日蘋果新機 iPhoneXS 發表在即，台灣有望被列為首波上市的名單中。現傳出日前因「 499 之亂」導致各家電信業者平均帳單金額（ ARPU ）大傷、營收數字下滑，因此在 iPhone 新機的購機方案，首度將資費降至千元以下，希望帶動下半年營運成長。

蘋果（ Apple ）將於美國西岸時間 9 月 12 日上午 10 點，也就是台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點舉辦秋季發表活動，眾所期待的新 iPhone 將正式公開。傳本次電信三雄將一改過去 iPhone 常見的 1,399 元方案，資費有望下調到千元以下。同時於今（ 2018 ）年 5 月已提前續約或換約的用戶，也有望再透過「免違約金」的型式，將電信合約換成 iPhone 購機約。看好蘋果新機將帶動一波換機與綁約潮，各家電信看準換機商機，欲藉此提升平均帳單金額（ ARPU ）水準。