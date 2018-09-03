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澳門8月賭收勝預期 大摩喊買銀娛 目標價80元

鉅亨網2018/09/03 15:42
鉅亨網 / NOWnews
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摩根士丹利 3 日發表報告指出，相信銀河娛樂 (0027-HK) 未來 60 天股價「跑贏大市」概率逾 80%，維持「增持」評級及目標價港幣 80 元

大摩指出，澳門 8 月博彩收入年增 17%(月增 5%)，優於市場預期 15%。銀娛短期價值已顯現，該股目前估值相當預測明年企業價值對 EBITDA 的 11 倍，對比同業平均 11.4 倍。

銀河娛樂今隨大盤下跌，截至發稿，跌 1.893%，報港幣 57 元，成交港幣 9.72 元，最新總市值港幣 2462 億元。

澳門博彩監察協調局週六 (9 月 1 日) 公布，8 月博彩收入為 265.59 億元澳門幣，年增 17.1%，略勝市場預期，連續 25 個月增長。年初至今累計收入為 2021.03 億元澳門幣，年增 17.5%，增速與 7 月份相同。市場人士表示，8 月份增幅不錯，大陸旅客未受最近數月人民幣急貶影響，預料全年賭收有雙位數增長，但較難升至 2 成。

實德環球 (0487-HK) 副主席馬浩文指出，8 月成績良好，因 7 月世界盃完結後回復一定的消費，預期即將來臨的「十一黃金周」可維持年增逾 10% 的趨勢。不過因為賭收在去年下半年開始增長令基數較高，加上受貿易戰影響，全年達至２成增長則較困難。

7 月貿易戰升溫加上中國放鬆貨幣政策，人民幣匯率加快貶值，馬浩文指消費力被削弱，對大陸客訪澳有一定影響。不過，澳博 (0880-HK) 副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，人民幣已累跌一段時間，不太感到大陸旅客因而減少，反而有所增加。

酒店房價方面，馬浩文指雖然今年酒店供應增長，但入住率仍輕微上升，今年房價輕微調高約 5%。蘇樹輝表示，房價未有上升，因為酒店作為賭場的配套，增加酒店的吸引力有助提升賭收。

研究機構 Union Gaming 發表報告指出，8 月博彩收入好過該行預期的 14%。8 月賭收為全年最高，每日平均賭收亦僅次於農曆新年所在的 2 月，賭收上升除了因為今年比去年多出一個周五，亦因去年 8 月颱風天鴿吹襲澳門，影響該月賭收。

Union Gaming 相信，中場仍然保持強勁增長 20%，貴賓廳則維持約 15% 增長，戶未受貿易戰或其他潛在負面因素影響。有鑑 9 月較 8 月多出一個周日，該行上調 9 月賭收增長預測至 15%，並將第三季賭收增長預期由 13% 升至 14%，全年則維持 16% 增長。

博彩股在 8 月中已跟隨大市回升，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，8 月賭收一般較 7 月為高，加上大陸資金緊張情况略為放寬，他認為博彩股現價較低，將有一波反彈，銀河娛樂與指數相關，而且業績表現較另一隻藍籌金沙中國 (1928-HK) 為佳，較適合逢低買進。

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