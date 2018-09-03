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中央社

廢棄物增加進口 高志明要求說明政策理由

中央社2018/09/03 15:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷、楊淑閔台北3日電）今年以來廢塑膠及廢紙進口量大增，義美總經理高志明今天在環保食安志工臉書上籲請政務官給個「政策理由」。環保署說，將針對廢塑膠及廢紙進口品質及業者進行限制，加強管理。

台灣進口廢料創新高，是「世界垃圾場」或循環經濟，近來引發不少討論，高志明擔憂台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術，國內很多產業廢棄物的處置都面臨問題，也沒有足夠的最終處置場；同時殘渣廢棄物的處置也是問題，希望政務官能讓民眾了解為何容許「增加廢棄物」進口。

高志明在臉書PO文指出，台灣各都市、鄉鎮的收購壞銅舊錫、簿仔紙等，以維持居住環境整潔，都是年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑，皆屬「無力者．無言者」的貢獻。

台灣禁止砍伐森林、必須要進口「廢紙」來補充進口珍貴、價格較昂貴的「原生紙漿」不足，已行之數十年，無人反對。其他幾種可供做原料的單純「廢料」進口，也沒有很多反對聲音。

但高志明擔憂台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術；國內很多產業廢棄物的處置都面臨問題，也沒有足夠的最終處置場；縱使有再好的「廢棄物」處理技術，最終還是會產生「殘渣廢棄物」，要棄置於何處也是問題。

高志明認為，增加廢棄物進口，一定有受益者，所以，當台灣本土年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑等無力者、無言者的生存空間受到打擊、壓縮時，受益者就應該拿出部分利益，補償受害者。

他相信，絕大部分的廢棄物可能成為「污染物」，其產生、處理、最終處置，都會影響到所有台灣住民的生活品質、環境、與未來健康；到底有何「政策理由」必須要如此，他呼籲相關部會政務官應出面說清楚。

行政院環保署廢棄物管理處副處長蘇國澤接受電話訪問時表示，環保署已預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，將針對廢塑膠及廢紙進口品質及進口者資格進行限制，已著手蒐集、彙整各界意見中，要加強管理。

他說，目前進口的是產業用料所需廢棄物，標準從民國92年以來就沒有放寬過，主要是造紙業用料所需而進口，占92%；預告修正可進口的業者必須是已登記的工廠，而且要提供原料製成產品的證明文件；若是進口做成原料，也必須提供作為國內廠商製成成品的證明，總之輸出時必須是成品，不能是原料狀態；而且貿易商將不能執行廢塑膠及廢紙進口。（編輯：楊玫寧）1070903

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