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廣編／曾沛慈甜美代言低敏保養品牌初時肌　女人味爆棚

本報訊2018/09/03 16:05
▲初時肌100法國玫瑰修護露激發少女心，曾沛慈大讚「全身都很滑！」（圖／公關照片）
▲初時肌100法國玫瑰修護露激發少女心，曾沛慈大讚「全身都很滑！」（圖／公關照片）

以往給人中性印象的曾沛慈，近來首度以小女人之姿，接下醫美級胜肽保養品牌初時肌(Zephyrine)代言。向來給人不特地做保養、素顏肌就可以撐全場的曾沛慈自爆，過去其實有長達2年狂冒痘痘的黑歷史！曾沛慈說：「當時因為壓力大、疲勞，加上用了不適合自己的保養品，導致肌膚大過敏又痘痘長不停，甚至還蔓延到背部！」為了挽救肌膚問題，她曾嘗試做臉、砸大錢買昂貴保養品，或是看中西醫調理挽救，直到接觸到了初時肌，搭配作息調整才終於救回膚況。曾沛慈自嘲：「這段過程簡直像是活體實驗！我不想再重來一次，現在都靠初時肌，讓我保有像初生般的肌膚狀態。」

為拍攝第一支保養品代言照，曾沛慈首次以小女人形象現身，一襲白色短洋裝讓身高173公分的她更顯修長，逆天美腿讓人移不開視線，曾沛慈說：「雖然身高有先天優勢，但後天保養與維持更重要！選對保養品才能擁有全身零死角的無齡膚質」，對於這樣的轉變，曾沛慈也表示迫不及待想知道大家的反應，更害羞透露過去只有另一半看過她小女人的面貌：「就是一種撒嬌同時耍寶跟裝可愛的行為，對方很容易就使命必達了！」出道超過10年，下個月曾沛慈將迎接34歲生日，她說：「這兩年我學習為自己而美，把頭髮稍微留長，出門時就算沒工作也偶爾會精心打扮。想讓大家看到更有小女人味道的曾沛慈。」

曾沛慈指出，自己屬於混合性敏感膚質，只要疲勞或壓力大，就容易出亂子，特別是面對軋戲及各地巡演行程滿檔，超怕膚況不好影響表現！曾沛慈說：「膚況一差，再厚的妝都蓋不住，鏡頭下大家都看得清清楚楚！」為避免影響鏡頭前的表現，這幾年她開始重視保養品的低敏和修護功能，然而不管再怎麼主打低敏的產品，往往還是敵不過她頑固膚質的考驗。曾沛慈說：「現在我隨身都會帶著初時肌的小星瓶在身邊，它真的隨擦隨亮，完全解決我時常膚況不穩的困擾！」曾沛慈更表示，這罐小星瓶低敏的程度連孕婦、醫美術後都能擦，如果有機會，也很願意推薦給身邊的孕媽咪朋友！

曾沛慈更透露最喜歡的花就是玫瑰跟向日葵，因此每當看到玫瑰相關的保養品都欲罷不能！曾沛慈笑說：「應該沒有女生不喜歡玫瑰吧！我最喜歡初時肌的#1玫瑰修護露，通常日曬後就會用它厚敷在臉上，一般化妝水擦在皮膚上吸收後就沒有感覺了，但初時肌的#1玫瑰修護露卻能有持續滋潤肌膚的感覺。」除了臉部肌膚，曾沛慈透露他甚至曾經為了救急，在曬後將玫瑰修護露拿來擦全身，隔天起來皮膚都是滑的！

為讓更多人親身體驗初時肌帶給肌膚的呵護，曾沛慈將於9月16日(日)下午2點現身屈臣氏統領店擔任一日店長，除了分享自身的保養心得，也將與現場幸運消費者近距離互動，身為曾沛慈的粉絲們千萬不要錯過！當日更推出多重贈獎活動，讓民眾省荷包、賺好康！

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