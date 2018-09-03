蘇貞昌今日發表體育政策　侯友宜評：87分不能再高

蘇貞昌今日在選舉辦公室召開體育政策的記者會，並於網路同步的直播；同時間正在新莊舉行都更議題座談的侯友宜，座談進行前針對蘇貞昌的體育政策接受媒體訪問，侯友宜表示，自己剛剛聽蘇貞昌體育的政策，「他不能比我更高分，給他87分，跟我比，他是87分，所以不能給更高分了，他87分、他87分」。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（3）日發表體育政策，遭國民黨新北市長候選人侯友宜用網路的梗暗諷，「給蘇貞昌87分，不能給更高分！」；對此，蘇貞昌辦公室遺憾地說，侯友宜只會單方面以刻薄且毫無實質意涵的語言，回應政策。

對於蘇貞昌提出增設社區運動空間的看法？侯友宜指出，蘇貞昌擔任台北縣長的任內，沒有蓋半間的國民運動中心，我們（新北市）已經蓋了12座國民運動中心，2座還在興建中；認為蘇貞昌提出的增設社區運動空間，是跟著他的腳步在走，「所以說他87分，有跟到就是有分數，加一加剛好87分」。

蘇貞昌批新北的體育力下降，且是六都中唯2沒設立體育發展局，對此，侯友宜強調，提供全民動健康最重要，讓全民有運動的風氣、讓民眾保有健康的身體，可以降低勞健保費的支出，這才是我們要走的一個路線；此外，他8月底就率先提出四項體育行動政見，也要思考如何讓選手有專屬固定的訓練時間。

侯友宜辦公室新聞組副組長徐維遠表示，侯友宜已提出體育的行動政見，包含媒合企業補助選手、完善訓練場地、輔導選手轉型任教練、開放城市運動空間、運用新北沿海資源等，蘇貞昌所提的與侯友宜政見相似度超高，感謝蘇貞昌用「超越模仿」、「近乎追隨」的方式，表達對侯友宜體育理念的認同。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞疑惑指出，侯友宜接受採訪的時間，蘇貞昌的體育政策記者會正在召開，不知道侯友宜如何先看完蘇貞昌的體育政策、還能評分，令人好奇？蘇貞昌提出具體且完整可行的體育政策，很遺憾侯友宜只會單方面的以刻薄，且毫無實質意涵的語言來回應政策，還以「87分」來批評。

▲蘇貞昌今日發表體育的政策，提出「成立體育發展局」、「增設社區運動空間」、「完善運動員職涯規劃」、「強化校園運動」、「推廣銀髮運動」及「開辦新北運動曆」的主張。（圖／陳志仁攝影，2018.09.03）

黃韋鈞認為，蘇貞昌在國民體育日前夕，提出具體且完整可行的體育政策，侯友宜卻不願好好就政策的內容進行辯論，也令人不禁質疑，侯友宜發言如此的輕浮刻薄；此外，對於外界質疑99塊門牌、年漲5%包租公，以及沒繳房屋稅等的爭議，為何不能正面的回應，而是一味閃躲。