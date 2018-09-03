中國灑幣擴非洲影響力 是餡餅或陷阱

中國能源企業特變電工將在西非國家加彭投資價值2億美元的水力發電項目；另外，奈及利亞總統府宣佈，中國進出口銀行將會向奈及利亞貸款3.28億美元，改善當地的電訊設備。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在今年論壇舉行前，中方已經向非洲多國送出大禮，落實一些投資項目。目前，也有多個非洲國家透露會加大引入中國投資，以及和中國準備敲定借貸及援助方案。

（中央社台北3日電）在中國推動「一帶一路」以及中美貿易戰的大背景下，中國透過投資，尋求在非洲更大影響力。不過，非洲國家在中國資金進入後的勞工、環境及債務問題，同樣備受關注。

中國進出口銀行是中國對非洲融資的主要管道，副行長謝平日前表示，自2006年起，進出口銀行對非洲貸款年均成長40%，對非貨款占銀行全部境外業務1/3，分佈在45個國家，當中包括鐵路、公路、醫院、住房等，未來會增加在農業、能源產業的支持力道。

不過，資金引入也帶來一些疑慮。美國之音報導，中國8月31日舉行的記者會上，唯一獲得提問機會的非洲媒體喀麥隆論壇報提問稱，中國在非洲投資工程項目危害了當地環境，而且一些中資公司在非洲只聘用中國人，不願意聘請當地勞工。

中國國際貿易促進會會長姜增偉當時回應，隨著非洲勞工技術日漸成熟，非洲聘請中國工人比例將會減少。和過去相比，在非洲的中資企業發生環保和僱工問題的比率正在降低。

此外，一些人士批評，中國在非洲的投資及借貸是製造「債務陷阱」，非洲小國難以償還沉重的債務。

肯亞境內有一條中國資金建造的鐵路項目，這條鐵路連接肯亞第二大城市蒙巴薩（Mombasa）以及首都奈洛比（Nairobi），是向中國進出口銀行借貸30億美元興建，預料需要15年時間償還債務。據估計，中國目前持有肯亞70%的債務。

衣索比亞是最多中國資金湧入的非洲國家之一，但近年政府債務已佔國內生產毛額（GDP）的59%，當地央行官員7月時表明，有意減少中國債務。

據路透社報導，衣索比亞在這次中非合作論壇，將與中國方面斡旋，尋求在平衡債務下推展合作。

中國外交部發言人華春瑩日前回應「中國債務陷阱」的問題時表示，非洲債務問題有著「複雜的歷史背景和現實情況」，不只是經濟金融問題，也是不公正、不合理的國際經濟秩序的產物。

華春瑩說，2000至2016年，中國對非貨款僅占非洲總體對外債務1.8%，且主要集中在基礎設施等行業。「同樣是資金，怎麼西方國家的資金就是香甜的『餡餅』，而中國提供的就變成了黑暗的『陷阱』？」 （編輯：翟思嘉）1070903