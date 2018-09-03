川普放手南韓鋼鐵關稅後 浦項鋼鐵擴大投資404億美

川普上週三簽署一份「限定配額」豁免部分國家鋼鐵鋁的公文過後，受惠其中南韓鋼鐵頓時壓力驟減。

在川普放寬鋼鐵鋁關稅政策後，為了提高鋼鐵業的競爭力，韓國鋼鐵製造商浦項鋼鐵 (POSCO) 今 (3 日) 日表示，將在未來五年內投資 45 兆韓元 (404 億美元)，用於更新和增加鋼鐵設備，以及鋰電池在內的新業務部門。

浦項鋼鐵在聲明中表示，POSCO 將在 2023 年內投資 26 兆韓元用於升級和增加鋼鐵設施、10 兆韓元用於包括鋰電池在內的新業務部門、其餘資金用於能源業務。