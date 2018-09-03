帶領圓山大飯店創紀錄　台北101新董座張學舜外界期待

台北101金融大樓今（3）日召開臨時股東會與董監事選舉，共選任13席董事及4席監察人。結果由現任圓山大飯店董事長張學舜當選101董座，張振亞續任總經理。至於台灣伊藤忠則有5席董事，泛公股當選7席、民股1席。張學舜於圓山大飯店任內，融合當代美學、新舊交融，也積極提升員工士氣，帶領飯店創下營收與獲利紀錄，能否帶領台北101再創高峰令人期待。

台北101金融大樓今（3）日召開臨時股東會與董事會，提前改選13席董事及選出新董座，由現任圓山大飯店董事長、兆豐商銀代表張學舜當選台北101董事長，總經理則由張振亞續任。

台北101董事改選中，泛公股當選7席，包含兆豐銀代表人張學舜、張兆順、胡光華，中華電信代表人蘇添財、張世忠，台灣證券交易所代表人林長慶，第一商銀代表人周慶輝。台灣伊藤忠則當選5席董事，包含井上健司、京田誠、真木正壽、大惠修司、王松憲。至於民股當選1席，為中國信託商銀代表人陳國世。

這場董事改選原本預計在今年底才要進行，但因為頂新與日商伊藤忠交易而提前，由於官股持股過半，因此獲有董事長與總經理提名權。張學舜為世新大學、復旦大學EMBA畢業，曾任立法委員，也曾在就任中華投資董事長任內扶持中華精測使其成為股后。

台北101董事長原為周德宇，之前早已向財政部表達辭意，希望在頂新與伊藤忠完成股權交割後，能順勢退出回政大教書。由於伊藤忠為台北101第二大股東，因此此次改選格外受到關注，而原本外界預期新任董座將由總經理張振亞接任，甚至傳出扁政府時代的前外貿協會董事長許志仁呼聲也很高，但財政部日前核定張學舜出任兆豐商銀法人代表，也代表他將接下重任。

張學舜之前接掌圓山大飯店董座後，不僅積極改變員工新思維，也大力改造圓山企業文化，重新喚醒大家圓山大飯店作為「台灣歷史地標」的記憶，注入當代美學，融合新舊元素，也因此圓山大飯店2016年第4季轉虧為盈，2017年不僅全年營收12.8億元成績亮眼，獲利也達2489萬元，創15年來新高。而這次張學舜當選台北101新董座，也讓外界特別期待是否有新作為。