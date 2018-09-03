軍士官服役條例修正恐爆飛官退伍潮？國防部澄清

外傳陸海空軍軍官士官服役條例6月底修正通過，除大幅改變退休金給付方式以配合年改外，更制定俗稱「洪慈庸條款」的軍人服役退場機制，由於國軍飛行員待遇較航空公司低出許多，恐導致飛官寧願付賠償金轉職航空公司，引爆退職潮。對此，國防部今(3)日作出澄清。
媒體報導，依據國軍現行服役規定，各軍校正期班畢業，一般最低服役年限為10年，飛行員與軍醫由於養成成本高，必須服役滿14年。據美軍統計，訓練一個合格的戰機飛行員需要1100萬美元(約3.3億台幣)，因此除非在服役期間犯了大過錯，或是因為健康問題而無法繼續飛行，軍方都希望服滿服役年限才能離開部隊。過往軍方飛行員往往服役年限一到，經常無法抗拒航空公司的高薪誘惑，而轉飛民航機。隨著服役退場機制上路，恐怕會讓飛官寧願賠錢，也要轉職到航空公司。
國防部表示，本次陸海空軍軍官士官服役條例修正，係依立法院決議，考量軍人權益、國軍戰力維繫等因素，於第15條第1項第10款訂定「任官服現役滿一年提出申請，並經人事評審會審定，得予以退伍」，並針對未依招生簡章服滿之役期，訂定賠償辦法。
國防部指出，目前審慎研議相關程序與機制，包含單位戰力維繫評估、有無特殊事由、召開人評會，以及賠償辦法訂定，其核定權責為中將主官（管）以上，相關機制刻正研擬中，俟完成後據以辦理。目前在相關作業機制未頒布前，仍依招生簡章規定服滿法定役期及賠償作業辦理，並無報載申請賠償退伍潮之情事，籲請媒體勿擅自臆測。
▲媒體報導，未來國軍實施「賠錢退場」機制後，由於飛民航機薪水較高，恐將導致不少飛官提前轉職航空公司。(照片為空軍首批二代戰機女飛官與本新聞無關。)（圖／記者呂炯昌攝 )