杏國通過南韓胰臟癌三期臨床試驗許可

（中央社記者韓婷婷台北3日電）杏國新藥宣布，研發中治療胰臟癌新藥SB05PC今天通過南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執行第三期人體臨床試驗。

杏國表示， SB05PC為治療胰臟癌一線用藥FOLFIRINOX失敗後唯一的二線用藥，因南韓為FOLFIRINOX主流用藥國家之一，SB05PC於南韓執行三期臨床試驗將可直接銜接，加速收案時間。

根據世界衛生組織(WHO)統計顯示，2015年南韓胰臟癌死亡人數約6036人，以南韓人口5000多萬人計，每10萬人即有 12人因罹患胰臟癌而死亡，高死亡率受南韓政府重視。