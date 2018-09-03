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中央社

杏國通過南韓胰臟癌三期臨床試驗許可

中央社2018/09/03 16:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）杏國新藥宣布，研發中治療胰臟癌新藥SB05PC今天通過南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執行第三期人體臨床試驗。

杏國表示， SB05PC為治療胰臟癌一線用藥FOLFIRINOX失敗後唯一的二線用藥，因南韓為FOLFIRINOX主流用藥國家之一，SB05PC於南韓執行三期臨床試驗將可直接銜接，加速收案時間。

根據世界衛生組織(WHO)統計顯示，2015年南韓胰臟癌死亡人數約6036人，以南韓人口5000多萬人計，每10萬人即有 12人因罹患胰臟癌而死亡，高死亡率受南韓政府重視。

杏國指出，全球罹患胰臟癌人數每年約有34萬人，且逐年攀升，其死亡率高達90%，僅罹患第一及第二期患者可進行手術治療，約佔胰臟癌病患為2成左右，其他化療存活期則不到1年，顯見治療胰臟癌新藥仍是未被完全滿足的醫療市場(unmet medical need)。

杏國於美洲、歐洲及亞洲選擇10個國家申請執行SB05PC三期臨床試驗，預計總收案病患數為218位，繼美國、台灣、法國及匈牙利後，南韓成為第5個國家核准杏國執行臨床試驗，若一切順利將於2020年完成收案。（編輯：林沂鋒）1070903

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