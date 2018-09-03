蘇貞昌發表體育政策　新北市府批口號式的政策理念

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（3）日直播發表6項主張的體育政策，遭新北市政府回批，口號式的政策理念，只是名詞重新包裝；新北市雖沒有成立體育局，但興建17座的國民運動中心及運動公園，速度是全臺最快、數量最多，規律運動人口比例為6都第一。

新北市政府體育處表示，「我的新北市，我的運動城市，整個城市都是我的運動場！」新北市政府以四季玩運動的概念規劃，一年份的運動推廣比蘇貞昌單點項目運動日強大；其中，夏季就是要玩水－微風運河划船與獨木舟、金山中角衝浪等，秋季騎單車－新北多條山海路線鐵馬遊活動，冬季瘋路跑－打造萬金石馬拉松國際認證銀標籤賽事，春季一連串的棒球聯賽，從社區棒球到棒球育樂營。