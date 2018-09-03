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蘇貞昌發表體育政策　新北市府批口號式的政策理念

記者陳志仁／新北報導2018/09/03 16:30
▲新北市已經興建17座的國民運動中心及運動公園，而游泳池為每座國民運動中心的基本設備；圖為新武泰國民運動中心。（圖／新北市政府體育處提供）
▲新北市已經興建17座的國民運動中心及運動公園，而游泳池為每座國民運動中心的基本設備；圖為新武泰國民運動中心。（圖／新北市政府體育處提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（3）日直播發表6項主張的體育政策，遭新北市政府回批，口號式的政策理念，只是名詞重新包裝；新北市雖沒有成立體育局，但興建17座的國民運動中心及運動公園，速度是全臺最快、數量最多，規律運動人口比例為6都第一。

新北市政府體育處表示，「我的新北市，我的運動城市，整個城市都是我的運動場！」新北市政府以四季玩運動的概念規劃，一年份的運動推廣比蘇貞昌單點項目運動日強大；其中，夏季就是要玩水－微風運河划船與獨木舟、金山中角衝浪等，秋季騎單車－新北多條山海路線鐵馬遊活動，冬季瘋路跑－打造萬金石馬拉松國際認證銀標籤賽事，春季一連串的棒球聯賽，從社區棒球到棒球育樂營。

體育處指出，新北市重視0歲到99歲的全民運動，蘇貞昌時代沒有的運動中心，現在的新北市的興建數量是全國之冠，且從0歲的孕婦瑜珈課程到99歲的樂齡課程，通通包辦！尤其是銀髮族的每日4小時公益免費時段，每月使用超過1萬5000人次，週二樂齡日銀髮課程，總開課近4000班次，且新北市運動中心每月服務超過10萬人次，帶動新北市規律運動人口達35%，為六都第一！

學校體育的方面，從蘇貞昌的一校一運動，進化為一校多運動，並以班級團隊運動為主，每年三月舉辦運動樂活系列活動，包括班際拔河、大隊接力、躲避球、游泳等競賽；全民運動為競技運動的基礎，市府在軟硬體的全力支持，是運動員堅強的後盾，一條龍式的傳承運動競技，各校各類專任運動教練及運動中心的人才招募，加強運動產業發展，也成為運動員未來進入職場的多元選擇。

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侯評蘇的體育政見87分　不能再高楊文科青年後援會成立

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