新北登革熱再拉警報 增土城新個案

新北市登革熱疫情多集中在新莊瓊林里群聚案，羅一鈞說，新增的新莊區個案發病前沒有瓊林里活動史，但住家及活動地與新莊區第22例個案（豐年里60多歲女性）住家相近，經檢驗為第二型登革熱，目前住院中。

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布，增6例本土登革熱個案，新北市2例和台中市4例。副署長羅一鈞說，台中疫情已進入第二波，以社區感染為主：新北市則新增土城區個案。

土城區個案則為該區首例，感染第二型登革熱；不過，羅一鈞表示，該個案發病前活動史都在土城區，但該區今年沒有登革熱確定病例，將進一步進行病毒基因定序，釐清跟新莊區疫情的關係，還不能說新北市疫情擴大。

台中市個案為3女1男，分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例。

羅一鈞說，4名確診個案中，僅北區個案曾有「開心農場」活動史，其他3人都是社區感染，疫情已發展到第二波。台中的第一波疫情有34人染病，第二波目前2人，疫情「在控制中」，將持續觀察到9月中旬。

今年截至9月2日，國內共計69例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市36例、新北市25例、高雄市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

羅一鈞表示，台中的疫情已從「農場到社區」，民眾一定要提高警覺，尤其各地仍為高溫炎熱的天氣型態，且午後仍可能有降雨機率，民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除環境孳生源，避免病媒蚊生長。

疾管署提醒，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報。（編輯：張芷瑄）1070903