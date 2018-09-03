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影／「泰雅天籟」傳唱發光　竹縣原民音樂會餘音繞樑

記者誾宣震／新竹縣報導2018/09/03 17:42
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為啟發原民泰雅族青少年的音樂天賦，由新竹縣泰雅學堂教育協會與新竹科技產業服務協會共同舉辦「泰雅天籟」金質慈善音樂會，門票收入全數捐給竹縣泰雅學堂教育協會，做為支持原住民音樂天賦潛能培育教育基金；專程前往聆賞的縣長邱鏡淳讚嘆泰雅孩童聲音清徹明亮，鼓勵他們好好練習，繼續為台灣、為竹縣爭光。

新竹科產協會此次全力投入協辦籌畫，理事長楊文科表示，2018「泰雅天籟」金質慈善音樂會，由今年6月在維也納世界合唱比賽獲得金質獎及大會特別獎的「義興分校馬胎好聲音合唱團」、連續兩年獲邀至國家音樂廳演出的「泰雅學堂青少年合唱團」，及參加2018新加坡歌韵東方合唱節比賽獲得三面金質獎的「泰雅之聲合唱團」共同擔綱演出。


▲新竹縣長邱鏡淳（左三）讚嘆泰雅孩童聲音清澈明亮，為台灣爭光。（圖／新竹縣政府提供）

楊文科指出，這場音樂會結合國內、外樂曲及原住民傳統音樂的精彩跨界藝術展演，堪稱是今夏國內最值得欣賞，也最具有文化藝術性的音樂饗宴，門票所得將做為泰雅學堂音樂教育培育基金，讓泰雅天籟之聲永續傳承。


▲「泰雅天籟」傳唱發光，新竹縣原民音樂會展現好歌喉。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣泰雅之聲合唱團團長陳智明校長表示，「泰雅天籟」音樂會將呈現多元曲風，如國內外流行樂、原住民音樂的融合概念，重新包裝起來，變成一種聽來和協、優雅、舒服但又不失莊重，由泰雅學堂青少年合唱團、泰雅之聲合唱團、嘉興國小馬胎好聲音合唱團輪流登場，融合了流行樂、國外曲風、無伴奏樂曲及泰雅傳統歌謠，將愛與音樂散播到每個聆聽者心中。

其中，嘉興國小馬胎好聲音合唱團成立於2016年，希望透過歌唱，展現出原住民的活力，用音樂帶給人們感動，在成立的隔年即獲得全縣合唱比賽優等，今年6月參加奧地利維也納第31屆舒伯特合唱比賽獲得金質獎及大會特別獎，在國際舞台展露耀眼光芒。

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