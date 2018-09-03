總統力挺　林佳龍：籌辦「亞太青年運動會」

東亞青運動雕塑廣場今在台灣大道市政大樓廣場揭幕，12件以不同運動項目為主題的雕塑作品今起展出一年，呈現競技場上的力與美。行政院政務委員張景森也特別到場力挺市府，表達中央支持的立場，包括市議員邱素貞、4位藝術家創作者，以及10家雕塑作品捐贈廠商等人皆到場共襄盛舉。

東亞青年運動會遭東亞奧林匹克委員會(EAOC)單方面取消台中市主辦權，今(3) 日市長林佳龍與行政院政務委員張景森共同宣布，市府獲蔡英文總統及府院支持，將與中央合作明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，時間將與東亞青運原定時間錯開，期待建立台灣自己體育品牌，也為年輕選手創造另一個國際競賽舞台。

林佳龍強調，市府不會讓年輕選手失望，東亞青運動會的雕塑廣場揭幕，儘管東亞青運遇到變數，但市府仍決定公布這些創作，讓大家了解企業的公益捐贈與藝術家的創作；另一方面，市府也持續努力舉辦大型國際運動會，經過不斷與府院、專家討論，決定將在台中籌辦第一屆「亞太青年運動會」，行政院也會在本周召開跨部會的會議，預計參加的國家城市跟選手範圍甚至比東亞青運更大，具體的賽事規劃與準備工作將配合行政院討論後決定。

張景森指出，台灣相較各國人口數較少，但這次亞運卻奪下17金，成績優異，彰顯台灣體育的實力。雖然台中市東亞青運主辦權因政治強權被迫取消，但從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來。林市長的目標就是要打造台中為運動城市，堅持台中舉辦國際運動會的目標不會變，這樣的氣魄支撐林市長堅持下去，相當令人感佩。

張景森表示，行政院將全力支持台中明年舉辦亞太青年運動會，邀請年輕運動選手共襄盛舉，目標辦得比原來東亞青運還要更好，不僅創造自己的運動品牌，建立國際的運動事業，也要讓台中成為選手嚮往的運動聖地，也請大家共同力挺台中。

對於，亞太青運主辦名義為何？邀請賽還是友誼賽模式？受到中國大陸打壓導致東亞青運取消，是否擔心亞太青運沒有國家來參加？

林佳龍指出，運動會最重要的是公平競爭，每位選手在場上各憑實力，亞太青運歡迎亞太地區有興趣的國家參與，市府都會邀請，也將實現承諾，讓原來參加東亞青運的選手有一個展現實力的舞台，具體細節都將等與行政院開會討論過後，再一起來宣布。

他表示，運動沒有國界，也不該受政治干擾，只要遵循奧運的精神，台灣甚至可以建立自己的品牌，不怕有任何打壓，這些打壓也不會有效的。

至於東亞青運與亞太青運的層級有何不同？林佳龍說，東亞青運屬於奧會體系中舉辦的賽事，參加國家範圍較小，亞太青運定位為亞太地區，包括亞洲跟太平洋地區，參加的選手跟隊數甚至更多，相信全世界愛好運動的人都會來支持，我們有中央的承諾，有信心會辦好這次國際賽。

運動局指出，東亞青運動雕塑廣場以2019東亞青年運動會的競賽種類為發想設計，包含球類運動、技擊武術類及軌道型運動等，由台中市大台中不動產商業同業公會、大台中建築師公會、不動產開發商業同業公會、岱宇國際、巨大集團、欣中天然氣、欣彰天然氣、欣林天然氣、豐興鋼鐵及寶成國際集團等10家傑出公會及企業支持，邀請廖迎晰、張也、謝棟樑、黃瑞芳等4位雕刻藝術家，以東亞青運競賽項目發想，共同完成12件雕塑作品。



▲東亞青運動雕塑廣場展出12件不同運動項目雕塑作品（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)



▲東亞青運動雕塑廣場展出12件不同運動項目雕塑作品（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)