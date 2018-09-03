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〈房產〉房市交易走淡 雙北8月房屋移轉戶數同創4個

鉅亨網2018/09/03 16:31
鉅亨網 / NOWnews
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全台六都會區今 (3) 日公布 8 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4564 戶，台北市則跌破 2000 戶大關，雙北市都創近 4 個月來新低；全台六都 8 月合計移轉戶數為 1.66 萬戶，月減 15.7%，年減 6.7%。

隨著房屋移轉戶數下降，顯示房市交易熱度持續降溫，房仲業者預估，下半年交易量將可能持續下降。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，今年 8 月遇傳統民俗月，鬼月前已有一波交屋潮，加上中南部又有連續大雨、水災影響，因此，六都 8 月移轉大幅衰退，雖然 7、8 月房仲帶看量不減，民眾看屋意願也不弱，但整體出價、交易明顯縮手。

另外，今年上半年剛性買盤持續回籠，新案、成屋主打讓利，但經過半年甜蜜期，議價縮小，自住客多觀望價格修正，雙方形成拉鋸，也是交易衰退因素之一，其中並以雙北市移轉明顯衰退最為嚴重，

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，8 月六都交易量皆衰退，整體交易量比上月減少 15.7%，其中台北市交易量較上月減少最多，量縮幅度 27.8%，其次是新北市，較上月減少 17.6%，衰退幅度最少的是高雄市，也有 10.5% 的衰退。

謝志傑分析，以累計年增率觀察，六都會區第一季有 8% 的成長幅度，上半年則收斂至 5%，但截至目前最新 1-8 月累計年增率已不到 5%，已下降至 4.6%，交易量動能呈現逐步下降的態勢。整體市況讓利氣氛漸少，房價與買方期待的合理行情有落差，加上若無交屋潮挹注，下半年交易量恐有持續減少的風險。

就台北市部分，8 月交易量月減 27.8%，房仲業者認為，7 月北市交易有部分交屋潮墊高比較基期，加上近期屋主心態轉向堅持，市況呈現買賣雙方價格認知落差擴大的情況，8 月交易量縮較多的行政區，包括中山區、大安區以及萬華區，月減幅度達 36% 至 44%，此外，僅士林區減少 10% 以內，買氣相對持穩。

8 月新北市交易量較上月減少 17.6%，新北市交易量減少最多行政區包括板橋區、中和區以及永和區，月減幅度達 30%-43%，此外，僅淡水區是交易量小幅增加 7% 的熱門區域，估計仍有部分交屋潮支撐。整體來看台北市與新北市 8 月的的移轉戶數都縮至 4 個月來新低。

 

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