空軍活動中心地上權　元大82億逆轉勝南山　蓋企業總部

商仲業者表示，國產署於今年7月就公告針對該地進行地上權標售。面積1139.5坪的空間屬於第三種商業用區，是仁愛路上少見的大型的商業用地，而且土地方正有完整街廓，不但鄰近捷運忠孝復興與大安站，距離東區商圈步行只要5分鐘，大安林森公園也在附近，無論生活與商業機能都非常完善。

財政部國產署今（3）日標售位在北市仁愛路上「原空軍官兵活動中心」70年地上權案，底價36.7293億元，吸引包括南山、新光、全球、富邦4家壽險業者及元大銀行競標，甚至一度南山人壽開價75.5988億元最高，大家都以為南山得標，隨後又送進元大銀行標單，最後確定由元大銀行以總價82.01億元拿下，將做為銀行企業總部營運之用，而每坪權利金約720萬元更創下新高。

這塊地上權案底價為36.7293億元，全案設定地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，其中，隨申報地價調整之年息率為1%，用途限制不得作住宅使用，而包括南山、新光、全球及富邦等壽險業者都參與競標，最後由元大銀行逆轉以總價82.01億元、溢價率約123%得標。

元大銀行表示，此地上權標購案是經評估，擬作為其總行營運之用，由於元大銀行目前總行各部門人數眾多，分散在不同大樓辦公，有集中辦公提升管理效能之需求，而該地點之營建面積可達1萬2000坪以上，非常符合元大銀行未來業務、人員整體發展需求，極具使用效益，且距元大金控大樓、元大證券事業大樓均在2公里以內，更具有集團整合管理的效益。

元大銀行強調，經委請鑑價公司鑑價及元大銀行內部以資金成本設算，並與營運總部所需的租金成本進行效益之評估，參考其他國有地地上權的標售的案例，認為以新台幣82.01億元取得該地上權，營建為元大銀行企業總部，極具整體效益。

不過，這次開標也上演前所未見的逆轉秀。據了解，在準備進行實質審標時，南山人壽因出價最高75.5988億元，高出底標1倍，大家都以為南山人壽，南山人壽也對外自行宣布得標。隨後元大銀行出面表示異議，強調在8月31日就從郵局寄出標單，還出示郵局證明，在確定元大銀行符合投標規定後，國產署派人赴郵局取標，最後並宣布由元大銀行以82.01億元得標。

國產署強調，雖然南山人壽現場有主張多項自身權益，但元大銀行符合投開標程序，在法定期間內完成標單投遞，就有參與開標的權利，加上當時並未進入審標程序，投標人提出異議後，隨即中止開標，這主要是郵局登錄作業疏失因此，因此主席依照規定宣布元大銀得標。

商仲業者指出，在政府機關及國營事業體積極活化資產下，不斷鼓勵保險業資金進場，而滿手現金的壽險業極積參與地上權開發，也成功達到與政府共創雙贏的局面。



