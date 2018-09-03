NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈身障團體月餅　林佳龍請民眾認購京東CEO涉性侵被捕　騰訊股價慘超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
財經

空軍活動中心地上權　元大82億逆轉勝南山　蓋企業總部

記者顏真真／台北報導2018/09/03 17:36
▲財政部國產署9月3日標售位在北市仁愛路原空軍官兵活動中心70年地上權案，最後由元大銀行以總價82.01億元得標，並將做為總行營運之用。（圖／記者葉政勳攝）
▲財政部國產署9月3日標售位在北市仁愛路原空軍官兵活動中心70年地上權案，最後由元大銀行以總價82.01億元得標，並將做為總行營運之用。（圖／記者葉政勳攝）

財政部國產署今（3）日標售位在北市仁愛路上「原空軍官兵活動中心」70年地上權案，底價36.7293億元，吸引包括南山、新光、全球、富邦4家壽險業者及元大銀行競標，甚至一度南山人壽開價75.5988億元最高，大家都以為南山得標，隨後又送進元大銀行標單，最後確定由元大銀行以總價82.01億元拿下，將做為銀行企業總部營運之用，而每坪權利金約720萬元更創下新高。

商仲業者表示，國產署於今年7月就公告針對該地進行地上權標售。面積1139.5坪的空間屬於第三種商業用區，是仁愛路上少見的大型的商業用地，而且土地方正有完整街廓，不但鄰近捷運忠孝復興與大安站，距離東區商圈步行只要5分鐘，大安林森公園也在附近，無論生活與商業機能都非常完善。

這塊地上權案底價為36.7293億元，全案設定地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，其中，隨申報地價調整之年息率為1%，用途限制不得作住宅使用，而包括南山、新光、全球及富邦等壽險業者都參與競標，最後由元大銀行逆轉以總價82.01億元、溢價率約123%得標。

元大銀行表示，此地上權標購案是經評估，擬作為其總行營運之用，由於元大銀行目前總行各部門人數眾多，分散在不同大樓辦公，有集中辦公提升管理效能之需求，而該地點之營建面積可達1萬2000坪以上，非常符合元大銀行未來業務、人員整體發展需求，極具使用效益，且距元大金控大樓、元大證券事業大樓均在2公里以內，更具有集團整合管理的效益。

元大銀行強調，經委請鑑價公司鑑價及元大銀行內部以資金成本設算，並與營運總部所需的租金成本進行效益之評估，參考其他國有地地上權的標售的案例，認為以新台幣82.01億元取得該地上權，營建為元大銀行企業總部，極具整體效益。

不過，這次開標也上演前所未見的逆轉秀。據了解，在準備進行實質審標時，南山人壽因出價最高75.5988億元，高出底標1倍，大家都以為南山人壽，南山人壽也對外自行宣布得標。隨後元大銀行出面表示異議，強調在8月31日就從郵局寄出標單，還出示郵局證明，在確定元大銀行符合投標規定後，國產署派人赴郵局取標，最後並宣布由元大銀行以82.01億元得標。

國產署強調，雖然南山人壽現場有主張多項自身權益，但元大銀行符合投開標程序，在法定期間內完成標單投遞，就有參與開標的權利，加上當時並未進入審標程序，投標人提出異議後，隨即中止開標，這主要是郵局登錄作業疏失因此，因此主席依照規定宣布元大銀得標。

商仲業者指出，在政府機關及國營事業體積極活化資產下，不斷鼓勵保險業資金進場，而滿手現金的壽險業極積參與地上權開發，也成功達到與政府共創雙贏的局面。


 

關鍵字財政部南山人壽元大銀行人壽郵局國產署
霹靂黃家布袋戲　見證歷史時代變遷建新競拍完成　搶攻離岸風電商機

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan