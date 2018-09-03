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中央社

陸減稅企業成本卻升 台企傳產易受衝擊

中央社2018/09/03 16:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國大陸明年元旦將實施新版個人所得稅法，官方大力宣傳對個人的減稅效益，然而，官方同時改變社保徵收方式，封鎖企業避稅空間，台企傳統產業將受到較大衝擊。

儘管中國政府屢次喊出「減稅降費」，包括這次提高個所稅的免稅扣除額，但企業卻通常很無感。因為官方減稅的同時，也不斷透過各種方法補足稅收，譬如：企業交社保查核變嚴、明年起電商將交稅、創投基金將恢復最高35%稅率等，都是例子。

綜合陸媒報導，明年元旦起，各項社會保險費將交由稅務部門統一徵收，而不是交給社保機構。這意味著，稅務部門將完整掌握員工薪資和該繳的社保金額資料，過去企業以最低薪資標準繳交員工社保的情況，將不再被容許。

一名稅務專家告訴中央社記者，這項政策對台企和陸企都一樣受影響，只有一直按規定足額繳社保的正規企業不受影響，它們通常是上市公司，或是員工人數很少的公司、以高薪資和高福利吸引人才的科技公司等。

但是製造業員工人數較多、通常資方也比較不願意在福利上多給，他認為，「10家製造業台企有9家都低報社保」，低報情形非常普遍。

低報社保的情況通常有兩種，一是企業有100名員工但只向社保局呈報70人；一是假設員工平均月薪人民幣5000元，但卻是用平均月薪3000元來按比例繳交社保。

這名專家強調，官方繳交社保規定其實沒有改，只是未來因查核變嚴將沒有低報的空間。

有報導指出，中國小型企業的增值稅率從17%降到16%，但事實上，封鎖企業的避稅管道加上社保的嚴格監管後，中小企業的成本大幅提高。

一名從事連鎖餐飲業的上海台商說，在大陸各方面的成本越來越高，只能順應時代轉變；企業現在在大陸生存比較辛苦，就算官方有什麼減稅降費的政策，也都被高房租和上升的人事費用抵銷了。（編輯：周慧盈）1070903

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