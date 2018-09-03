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政治

行政院：收繳的國民黨產　將設立特種基金彌平傷口

記者陳弘志／台北報導2018/09/03 18:22
▲行政院長賴清德。（資料照／記者林仕祥攝）
▲行政院長賴清德。（資料照／記者林仕祥攝）

行政院長賴清德將向立法院說明的專案報告於今(3)日出爐，根據行政院規畫，民進黨政府所追討到的國民黨產，將移作特種基金之用，用於推展轉型正義的心理療癒、校園教育與公民對話，重建社會信任。

根據賴清德即將向立法院提出的專案報告書面內容指出，民進黨政府將把國民黨黨產用於「重建社會信任」之用，以收回政黨及其附隨組織不當取得的財產，設立特種基金，並妥善規畫運用，推展轉型正義的心理療癒、校園教育與公民對話，弭平威權統治暴力的創傷，重建社會信任，並擬訂政治暴力創傷研究暨療癒中心，於試行前期作業，開辦助人工作者培訓課程，展開教育體制內轉型正義相關教學現況調查，普及公民轉型正義理念。 

至於在「還原歷史真相」方面，促轉會將積極規畫轉型正義總結報告架構、加速政治檔案徵集、建置轉型正義資料庫，透過案件分類呈現威權時期受害者圖像。

另外，行政院與促轉會還將處理「威權象徵」，未來將辦理專家學者諮詢會議，與規畫系列座談會、工作坊，為「威權象徵」與「不義遺址」界定明確操作型定義，同時進行部分史蹟點的勘查與記錄工作，以利社會對話與相互理解。

在「平復司法不法」方面，促轉會將研究與規畫返還國民黨政府時期所沒收的財產、人事清查處置，以平復司法不法，並辦理公告撤銷刑事有罪判決，及前科紀錄塗銷作業。


▲國民黨台北市長參選人丁守中曾表示，如果他當選市長，上任第一件事，就是要查封追討國民黨產的「不當黨產處理委員會」。（資料照／記者林柏年攝）

關鍵字賴清德行政院專案報告黨產國民黨促轉會特種基金
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