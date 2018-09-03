行政院：收繳的國民黨產　將設立特種基金彌平傷口

行政院長賴清德將向立法院說明的專案報告於今(3)日出爐，根據行政院規畫，民進黨政府所追討到的國民黨產，將移作特種基金之用，用於推展轉型正義的心理療癒、校園教育與公民對話，重建社會信任。

根據賴清德即將向立法院提出的專案報告書面內容指出，民進黨政府將把國民黨黨產用於「重建社會信任」之用，以收回政黨及其附隨組織不當取得的財產，設立特種基金，並妥善規畫運用，推展轉型正義的心理療癒、校園教育與公民對話，弭平威權統治暴力的創傷，重建社會信任，並擬訂政治暴力創傷研究暨療癒中心，於試行前期作業，開辦助人工作者培訓課程，展開教育體制內轉型正義相關教學現況調查，普及公民轉型正義理念。