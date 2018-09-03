招募企業參與社區營造　新竹縣歡迎熱血企業投入

縣長邱鏡淳表示，本計畫由新竹縣政府文化局向文化部提案「促進第二部門參與社區營造計畫」，已確定媒合本縣三個社區與企業合作，包括竹北新國社區與小叮噹科學主題樂園、芎林華龍社區與漢民科技、關西上林社區與台灣科學工業園區同業公會，目前仍尚有企業志工名額，歡迎更多關懷在地的熱血企業共同參與，與我們一起動手打造新竹縣美好家園。



▲新竹縣首度招募企業參與社區營造計畫，也歡迎更多熱血企業加入行列。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.09.03）

文化局張宜真局長表示，深耕於學校、社區的小叮噹科學主題樂園，在環保教育推廣上廣受肯定，其「愛地球行動學堂」更獲得縣長親自頒獎表揚肯定，將於9月26日與竹北新國社區分享魚菜共生系統的經驗與環境場域認證的專業，而新國社區也是本縣食農教育的示範基地，小叮噹無疑是最佳拍檔。

關西鎮上林社區有得天獨厚的自然環境，豐富多樣的農產、人文資源，卻同樣面臨務農人口老化及柑橘產量過剩的問題，將於10月13日邀請科學園區同業公會參與，除了協助居民修復社區步道、幫老農整理果園、採收柑橘、體驗橘餅製作，企業更可以成為購買者，透過多元化的社造參與建立起信任感，從認識到認同社區，從消極到在地消費，讓企業夥伴成為社區的堅強支柱。



▲新竹縣首度招募企業參與社區營造計畫，也歡迎更多熱血企業加入行列。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.09.03）

以友善農村為特色的芎林華龍社區(鹿寮坑)，將於10月27日邀請漢民科技的工程師們一同走進台灣環境信託首例的「自然谷」，當科技遇上自然，牽動著企業與社區往前跨出步伐，也期望能讓社區營造的工作回到「思考人與人、人與土地關係」的本質，並將協助修繕老房，運用古法以稻草搭建屋頂。