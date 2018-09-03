美加貿易談判破局 貿易戰緊張局勢推升美元

美國與加拿大在 8 月 31 日前，仍未能達成貿易協議，此舉使得市場對美國和中國貿易戰局勢更加不看好，因談判難度更高，市場對全球貿易鬥爭的擔憂在週一 (3 日) 推升美元指數。

美國總統川普在 1 日大動肝火表示，沒有必要將加拿大留在北美自由貿易協定 (NAFTA) 中，並警告國會不要居中協調，美國和墨西哥則是已達成貿易協議。

事前看似樂觀的美國與加拿大貿易談判，最終卻以破局收場，使得市場對美中貿易和解更不具信心。大和證券的資深貨幣策略師 Yukio Ishizuki 指出，「如果看似容易的美加貿易談判都不順利，那麼要市場對美中談判寄予厚望是很困難的。美國在與加拿大的貿易談判中，採取不願妥協的立場，而加拿大也不會輕易同意。」