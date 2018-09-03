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美加貿易談判破局 貿易戰緊張局勢推升美元

鉅亨網2018/09/03 16:35
鉅亨網 / NOWnews
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美國與加拿大在 8 月 31 日前，仍未能達成貿易協議，此舉使得市場對美國和中國貿易戰局勢更加不看好，因談判難度更高，市場對全球貿易鬥爭的擔憂在週一 (3 日) 推升美元指數

美國總統川普在 1 日大動肝火表示，沒有必要將加拿大留在北美自由貿易協定 (NAFTA) 中，並警告國會不要居中協調，美國和墨西哥則是已達成貿易協議。

事前看似樂觀的美國與加拿大貿易談判，最終卻以破局收場，使得市場對美中貿易和解更不具信心。大和證券的資深貨幣策略師 Yukio Ishizuki 指出，「如果看似容易的美加貿易談判都不順利，那麼要市場對美中談判寄予厚望是很困難的。美國在與加拿大的貿易談判中，採取不願妥協的立場，而加拿大也不會輕易同意。」

美元指數在週一微漲 0.02%，暫報 95.07。避險貨幣日圓兌美元則上漲，顯示貿易正在影響投資者的情緒，週一暫報 1 美元兌 110.91 日圓，歐元和 MSCI 新興市場指數則走跌。

ICE美元指數走勢
ICE 美元指數走勢

主要亞洲股市方面，週一全面走跌，日經 225 指數走低 0.69% 報 22707.38 點，韓國 KOSPI 指數跌幅相似，暫報 2307.03 點，上證指數下滑 0.17% 至 2720.73 點。

上證指數走勢
上證指數走勢

川普「美國至上」的貿易主義，正在對許多經濟體產生影響，同一時間，聯準會升息對新興市場造成壓力，貨幣貶值問題嚴重，阿根廷和土耳其出現貨幣危機。

安本標準投資公司認為貿易戰會影響全球經濟增長，首席經濟學家 Lucy O'Carroll 表示，他們預計 2020 年前，全球經濟增長率將從今年的 3.8% 降至 3.2%，但該公司不認為全球經濟會在近幾年進入衰退，只是增長率會減緩。

另一方面，貿易戰的影響已蔓延至德國，德國將在週四公布工廠訂單數據，該數據在 6 月份時月減高達 4%，預估 7 月僅會出現小幅回升。英國將於今 (3 日) 公布 8 月製造 PMI 終值，數據將顯示無協議脫歐以及貿易戰對該國的影響。

亞洲的情況也類似，8 月中國財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.6，月減 0.2%，為 2017 年 7 月以來的新低點，顯示需求下滑。

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