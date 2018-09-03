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超狂好市多手繪食譜　網友一秒跪地：有神快拜

生活中心／台北報導2018/09/03 16:44
一名媽媽分享為兒子製作的便當手繪食譜，成品圖讓網友看了直呼：「好想試試」。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
一名媽媽分享為兒子製作的便當手繪食譜，成品圖讓網友看了直呼：「好想試試」。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

手繪超狂食譜讓網友全跪了！一名網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」分享自己的食譜「照燒金針菇漢堡排」，材料全都是從好市多購買，可以當成兒子上學的便當主菜。不過讓網友驚呼的不只是食譜內容，還有這名媽媽超強的手繪功力，紛紛直呼「太專業了」！


▲便當的成品圖讓網友看了垂涎三尺。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

這名媽媽網友表示，這道「照燒金針菇漢堡排」是幫開學第 1 天的兒子準備的低醣便當主菜，其中材料使用的是在好市多購買的豬絞肉，並用 300 克分裝，這個份量大約可做 10 個漢堡排。除了主食之外，還有像是鹽麴紅蘿蔔絲、水煮蛋、水煮玉米等配菜。


▲媽媽用水彩繪製的超狂食譜插圖。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

媽媽網友提到，目前高三的兒子正全力準備學測，運動量不大，為了做到減醣，白飯就用豆腐飯代替。而在做這道主菜時，把一般漢堡排裡會加的麵包粉或玉米粉都省去，只靠兩手拍打來讓絞肉產生黏性。她說，單純只有金針菇和絞肉的漢堡排煎出來非常多汁，放到中午冷食照樣好吃。除了詳細的文字介紹外，這名媽媽還附上超詳細製作過程的手繪圖，搭配成品照片，讓網友看了個個都食指大動。


▲這名媽媽分享的主菜「照燒金針菇漢堡排」成品圖。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網友紛紛讚賞這位媽媽的用心，留言「好療癒的畫和照片哦」、「 好厲害的手繪＆便當」、「超級喜歡你畫的食譜」、「媽咪好厲害！小孩好有口福哦」；有網友問圖畫是不是用水彩畫的，媽媽也回覆「是水彩沒錯。我也很想嘗試風景畫等其他題材，但是做媽媽的每天就是在廚房打轉，所以對這些東西比較有感覺，哈哈…」

關鍵字好市多食譜手繪水彩costco漢堡排便當
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