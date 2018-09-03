核一如期除役 台電：一期乾貯是必要設施

（中央社記者廖禹揚台北3日電）核一廠一號機運轉執照年底將屆滿，台電規劃在明年初啟動除役工作，但關鍵的一期室外乾貯場至今仍無法取得水保證明，台電表示，若一期乾貯場無法順利啟用，勢必影響除役時程。

核一廠一號機運轉執照效期至今年12月5日屆滿，二號機則至明年7月15日屆滿，台電正緊鑼密鼓加快除役工作準備腳步，按照台電提交原能會計畫，規畫在明年1月1日進行核子燃料移出工作，但關鍵的一期乾式貯存場，仍未取得新北市的水土保持證明及逕流廢水排放許可。

台電發言人徐造華表示，目前兩座反應爐爐心仍存放816束已使用的燃料束，因廠內燃料池存放間飽和，無法移除爐心內的燃料束，因此核一廠兩座機組雖已因大修停機許久，仍須比照一般核電廠，動用500多名人力維持安全。