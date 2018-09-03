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台中首條捷運將完工　綠線年底試運轉

記者柳榮俊／台中報導2018/09/03 17:56
▲交通局長王義川在市政會議指出，中捷運綠線今年底試運轉（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)
▲交通局長王義川在市政會議指出，中捷運綠線今年底試運轉（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)

台中捷運綠線今年底試運轉，交通局長王義川今(3)日在市政會議專案報告指出，綠線車站設計以輕、簡、透為原則，重視通風、節能、降溫；目前工程進度已達79%，正進行行控中心、通訊設備等機電系統整合測試中，預計2020年全線通車。市長林佳龍肯定施工團隊的努力，期待未來搭配捷運藍線及山手線規劃，早日實現大台中交通藍圖。

林佳龍表示，台中第一條捷運綠線將完工，整個興建工程跨越10年，相當不容易，這是邁入國際城市重要里程碑，台中也正式成為捷運城市。施工單位務必兼顧安全品質，不要為趕工而趕工，以做好捷運為目標；今年底將試運轉，2020年全線通車，未來可以從空中看，將如同一列「移動城堡」。

林佳龍也說，捷運綠線還不夠，必須搭配完整路網才能發揮功能。市府已成功爭取捷運藍線，日前已由交通部報請行政院核定，全長26.2公里，共設18處車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線成為十字軸路網；再搭配大台中山手線環狀鐵路，以軌道運輸為骨幹，結合公車及自行車路網，打造MR.B&B複合式交通運輸系統，轉乘更便利。

王義川指出，2014年新市府團隊上任時，發現捷運綠線還有6站共構車站及G3第二行控中心未發包，且G16站連通道用地也未借用，當時審計部評估2022年才會完工。後來經副市長林陵三協調台北捷運工程局代為興建6共構車站、協助興建G3交通行政大樓第二行控中心，並與中油公司協調G16站用地先行使用，捷運綠線才能提早2年、於2020年完工。

王義川表示，台中捷運綠線目前進度已達79%，今年底試運轉，2020年全線通車。目前18列電聯車都在軌道上進行機電、通訊、號誌及軌道之間磨合測試，也因為捷運綠線採自動駕駛，必須經過更嚴密測試，測試進度穩定；18車站也已完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯都已裝設完成，目前進行相關測試及驗證工作。

此外，捷運四維國小、崇德文心、櫻花文心、台中市政府G9-1、G9-2及南屯等6站土地開發正進行相關作業，潛在投資人針對投資細節也積極與市府進行相關討論。

王義川說，除捷運綠線之外，捷運藍線也在上個月通過交通部送往行政院進行最後核定，未來將在台中市政府站形成十字交叉，再配合環狀的大台中山手線，台中市初期的軌道路網已然成形。市府有信心在2020年，捷運綠線將從北屯總站、也就是新的Costco附近出發，到達烏日高鐵站。

至於年底捷運綠線試運轉是否開放民眾體驗？王義川表示，捷運營運、試營運、履勘、初勘階段都必須依照交通部規定的程序辦理，目前完成試運轉後，明年將啟動初勘及交通部履勘，通過履勘後才會進行「試營運」，接著再進入營運階段。今年啟動試運轉，主要是車輛、車站、軌道之間的聯繫測試，市府一定會在無數次測試之後，確保安全可靠，才會讓市民搭乘，2020年民眾就可以自由進出車站。

關鍵字台中捷運山手線林佳龍公車
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