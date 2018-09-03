外資上週買超台股369.21億元 最愛台積電

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，市場多頭信心大增持續發酵，上週除了外資力挺，亞洲國家境內資金也相當捧場，在內外資金齊心協力挹注之下，亞股走勢再度展現一片紅通通的樂觀氣氛，多數市場平均都有1%的漲幅，台灣股市更是單週強彈逾2%，居亞股漲幅冠軍。

（中央社記者田裕斌台北3日電）外資上週大買台積電，帶動指數一度站上11100點，根據台灣證券交易所統計，外資上週買超台股新台幣369.21億元、買超台積電居冠。

張致寧解釋，第4季向來是全球主要消費旺季，受惠歐美感恩節與耶誕節、中國大陸新年等節慶需求，歷年從9月開學季起，亞股旺季效應鮮明，加上近日美國與墨西哥、加拿大間貿易協商出現進展，美國與主要貿易夥伴的摩擦也似有降溫跡象，隨消息面議題淡去，國際資金布局重新以基本面為依歸，亞洲資產自然重拾資金關愛目光。

張致寧分析，台股近期施展吸金大法，推升大盤指數再現強勁多頭走勢，主要受到外資回流台韓等東北亞股市推升，由於國際資金期待東北亞科技股未來表現，加上蘋果旗艦新機上市在即，吸引市場正面角度解讀，台灣可望同步受惠消費旺季題材和新機拉貨效應，隨著市場率先反應潛在龐大買氣，也帶動相關供應鏈類股表現跟著動起來。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為台積電6萬6055張、友達3萬9628張、英業達3萬69張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海3萬2276張、彩晶1萬6257張、華航1萬2191張。（編輯：楊玫寧）1070903