NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈身障團體月餅　林佳龍請民眾認購京東CEO涉性侵被捕　騰訊股價慘超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

外資上週買超台股369.21億元 最愛台積電

中央社2018/09/03 16:38
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北3日電）外資上週大買台積電，帶動指數一度站上11100點，根據台灣證券交易所統計，外資上週買超台股新台幣369.21億元、買超台積電居冠。

累計今年年初至8月31日止，外資賣超2216.06億元，總持股市值13兆5417.23億元，占全體上市股票市值40.97%，較8月24日增加4609.88億元。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，市場多頭信心大增持續發酵，上週除了外資力挺，亞洲國家境內資金也相當捧場，在內外資金齊心協力挹注之下，亞股走勢再度展現一片紅通通的樂觀氣氛，多數市場平均都有1%的漲幅，台灣股市更是單週強彈逾2%，居亞股漲幅冠軍。

張致寧解釋，第4季向來是全球主要消費旺季，受惠歐美感恩節與耶誕節、中國大陸新年等節慶需求，歷年從9月開學季起，亞股旺季效應鮮明，加上近日美國與墨西哥、加拿大間貿易協商出現進展，美國與主要貿易夥伴的摩擦也似有降溫跡象，隨消息面議題淡去，國際資金布局重新以基本面為依歸，亞洲資產自然重拾資金關愛目光。

張致寧分析，台股近期施展吸金大法，推升大盤指數再現強勁多頭走勢，主要受到外資回流台韓等東北亞股市推升，由於國際資金期待東北亞科技股未來表現，加上蘋果旗艦新機上市在即，吸引市場正面角度解讀，台灣可望同步受惠消費旺季題材和新機拉貨效應，隨著市場率先反應潛在龐大買氣，也帶動相關供應鏈類股表現跟著動起來。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為台積電6萬6055張、友達3萬9628張、英業達3萬69張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海3萬2276張、彩晶1萬6257張、華航1萬2191張。（編輯：楊玫寧）1070903

巴西一座200年博物館大火...紅斑狼瘡肺出血易死 北榮靠...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan