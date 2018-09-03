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〈房產〉空軍活動中心地上權結果出爐 房仲估出租租金

鉅亨網2018/09/03 16:50
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財政部國產署今 (3) 日進行空軍官兵活動中心地上權標售，底價 36.7 億元，吸引 5 封標單，包括南山、新光、全球和富邦四家壽險業者和元大商銀競標，最後由元大商銀以 82.01 億元高價得標，土地單價 719.6 萬，溢價率高達 123.4%。

房仲業者推估，如以此一高價標下台北市空軍官兵活動中心，換算未來的商辦出租租金將衝高到每月每坪 6000 元的超高水準。

位於北市仁愛路與復興南路口的空軍官兵活動中心，面積約 1139.5 坪，使用分區為第三種商業區，基地四面臨路。設定地上權期間為 70 年，地租年息率 4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為 1％，地租不隨申報地價調整，年息率則為 3.5％。

位於台北市蛋黃區空軍官兵活動中心原為提供官兵、眷屬住宿和餐飲服務設置，隨著社會改變，後來轉型對一般民眾開放。由於該處屬於低用度國有土地，在產權移交後，國有財產署於日前掛起藍色帆布，正式展開拆除原有地上建物，並公告標售地上權。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，空軍官兵活動中心基地方正，鄰近 SOGO 商圈、福華飯店、大安森林公園，且在捷運板南線與文湖線交會的忠孝復興站旁，綜合商業指數和交通便利性，地理位置絕無僅有，是台北市少有的精華商業土地，商業價值高，而原本底標金額原本就不低，整體開發成本高，元大商銀高價出手，顯示出非要不可的決心，顯然對於開發案已有完整規劃和十足把握。

張旭嵐分析，此標案為 70 年的地上權開發案，且開發用途限制不得作住宅使用，元大商銀以高 82 億元價標得確實令市場意外，如以目前脫標單價 719.6 萬元，未來若推出Ａ級商辦出租，租金勢必要挑戰每坪每月 6000 元大關。

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