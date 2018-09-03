紅斑狼瘡肺出血易死 北榮靠洗肺挽頹勢

因楊先生病況嚴重，緊急轉院到台北榮民總醫院，醫護團隊為了找出肺出血原因，施行支氣管鏡肺沖洗術（BAL），將生理食鹽水灌到患部，並將沖洗過檢體送驗。

43歲楊先生106年農曆年過後，突然爆瘦20多公斤且嚴重全身水腫，到北部地區各大醫學中心求醫，都沒有明確診斷，僅能以症狀治療緩解不適，後來又發生呼吸急促、喘不過氣及盜汗，甚至咳血，疑似肺出血。

（中央社記者陳偉婷台北3日電）全身性紅斑狼瘡常會侵犯器官，若侵犯呼吸系統造成肺出血，死亡率大增，治療相當棘手。北榮團隊靠「洗肺」揪病因，精準治療提升存活率，讓病人和家屬不用天人永隔。

結果發現，楊先生檢體中有巨細胞病毒感染，此病毒致死率高達5成，尤其是自體免疫系統異常的病人，致死率更高於正常人。楊先生也同時確診為全身性紅斑狼瘡合併肺出血。

北榮內科部過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，全身性紅斑狼瘡（SLE）是一種自體免疫疾病，自體抗體會攻擊全身各器官，症狀可由極輕微到嚴重的多重器官侵犯。病程的轉變也常常很迅速，令人無法預測。

蔡長祐表示，全身性紅斑狼瘡的致死率為1/3，但如果是侵犯到呼吸系統導致瀰漫性肺泡出血症，肺就像被血液淹沒，無法呼吸，病人死亡率會高達9成以上。

釐清肺出血原因是救命的根本，不過，蔡長祐說，傳統治療全身性狼瘡合併肺出血的病人，多是以大劑量類固醇和免疫抑制劑進行治療，但沒有進一步檢查確認肺出血是否受細菌或病毒感染，難以對症下藥。

蔡長祐表示，支氣管鏡肺沖洗術（BAL）就是一種「不入虎穴焉得虎子」的檢查方法，透過沖洗肺部的檢體可立即分析判斷是否受感染，才能及時給藥。目前北榮治療的全身性紅斑狼瘡併發肺出血病人，存活率達7成，治療成果在世界中數一數二。

支氣管鏡肺沖洗術常被視為高風險的侵入性檢查，但蔡長祐表示，此為迷思，很多人害怕管路從鼻口到肺部，但其實跟胃鏡操作類似，民眾不用害怕。目前除紅斑狼瘡的肺出血患者可用此種檢查法，癌症、肝硬化、臟器移植等容易發生肺出血的併發症者也可使用。（編輯：卞金峰）1070903