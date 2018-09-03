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中央社

洪國浩活化中興新村 連結南投草屯共榮

中央社2018/09/03 16:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩今天說明政策，他認為，活化中興新村可深切連結南投市與草屯鎮，讓兩大鄉鎮共榮發展。

洪國浩8月27日登記參選時，提出「12345南投一定大進步」政策主軸，將著重交通、活化中興新村、觀光、社會福利、農業來改變南投。洪國浩今天再找在地青年召開五大政見發表會，青年對於南投發展停滯，站出分享親身經驗，並肯定洪國浩政見內容。

來自中興新村的洪姓青年表示，相當期待洪國浩提出的活化中興新村政見，藉由設立第二行政中心區、打造青年創業基地與住宅，將人口帶回花園城市，未來才有再發展可能。

洪國浩說，活化中興新村需由地方與中央攜手合作，很開心行政院、國家發展委員會採納他的建議，讓全國民眾看到政府對中興新村的重視與用心，期許中興新村風華再現，不僅增加一個具人文底蘊景點，更可深切連結南投市與草屯鎮，讓南投縣兩大鄉鎮共榮發展。

對於發展觀光，洪國浩提出南投國際音樂節、南投鐵道季、部落嘉年華三大節，以地方主體為前提，高度挹注資源；農業政策包括農路與水圳修繕、電商行銷精品農業、推動智慧農業、打造南投農業品牌，從種植、生產到行銷協助農民，以利拓展國際市場。（編輯：陳清芳）1070903

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