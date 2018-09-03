邱議瑩受訪笑吐「11字」　網嘆：南部人最愛這一味

上周暴雨肆虐南台灣，造成多處淹水難退，民進黨立委邱議瑩痛批國民黨高雄市長參選人韓國瑜「不顧水患唱歌跳舞」，結果自己卻被抓包天災期間隨立法院副院長蔡其昌等人飛往波蘭進行國會交流，引起網友猛烈砲轟。

2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」此次 823 水災重創南台灣，邱議瑩卻出訪波蘭，今（ 3 ）日她受訪時被媒體問及「得知水患災情，有想過要立刻飛回台灣嗎？」笑回「你們以為是台北跟高雄嗎？」對此，PTT 鄉民紛紛「噓」聲四起。

針對水災期間出訪波蘭引起爭議一事，今（ 3 ）日邱議瑩受訪時指出，波蘭國會在 5 月份就已經寄出邀請函，本次出訪團由立法院副院長蔡其昌帶隊進行國會外交。她強調「是去工作，不是去玩的。」並直說自己的選區上（ 8 ）月 23 日就受到水災影響，但是關於災民的安置與後續相關工作都持續進行， 28 日高雄也下大雨，但是選區影響不大，她仍持續與助理保持密切聯繫。

不過，在面對媒體提問「聽到水災消息，有沒有想過要立刻飛回台灣？」邱議瑩先是大笑，接著反問「你們以為是台北跟高雄（的距離）嗎？」她表示，在波蘭需要轉機，飛機上聯繫不容易，加上容易客滿，「還是別了吧！」

此言一出，立刻引起 PTT 鄉民熱議：「南部人最愛這一味」、「這種嘴臉，高雄人一樣含淚投西瓜！」「拜託 拼外交欸」、「高雄人能不能覺醒啊」、「你（邱議瑩）是知道淹了水還硬要出國玩吧」、「笑淹水西瓜？」「高雄連睡菊都愛不釋手，神腳瑩當然沒在怕」；不過也有網友認為：「真的不關她的事啊 趕回來也太矯情」、「台灣波蘭，多交流總是好事」、「還好吧，有人坐車邊看邊笑邊揮手呢！」