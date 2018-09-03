政院施政報告 持續改善年金制度與落實轉型正義

（中央社記者劉冠廷台北3日電）行政院向立法院第9屆第6會期所提施政報告今天送抵立法院，報告指出，將持續改善年金制度，落實轉型正義；以及確保勞工退休權益，強化基金營運績效。

行政院將1月至6月的重要施政，分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」及「勞動、衛生福利及環境保護」共8類。

年金改革部分，報告指出，現階段年金改革是透過制度調整以延長退撫基金壽命，並同步建立監控機制，每5年檢討制度面臨的挑戰，使基金永續。中長期改革目標將研議提升保障相對不足人口群的年金給付，檢討各年金制度整合的可行性及其方向。