嘉市調解委員上任　去年成立率逾七成

嘉義市第八屆調解委員聘書頒發典禮，3日在嘉市府8樓會議室舉辦，由嘉義市長涂醒哲現場頒發聘書給38位委員(東、西區各19位)，新任調解委員任期自107年9月1日至111年8月31日止，任期4年。分別由呂文雄(東區)與陳思亮(西區)出任嘉義市第八屆調解委員會兩區主席。去年嘉市調解案件成立有2,030件，高達74.77 ％。

嘉義市調解委員採4年一聘制，第七屆調解委員任期已於107年8月31日屆滿。各區調解委員會依鄉鎮市調解條例規定成立，由區公所設調解委員會辦理調解事項，而調解委員會委員聘任，由各區遴選報市府後，市府函請臺灣嘉義地方法院及臺灣嘉義地方檢察署共同審查，再報市府備查後聘任之。第八屆遴選出的委員總共38位，都是信望素孚的地方公正人士。