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嘉市調解委員上任　去年成立率逾七成

記者吳晉輝／嘉義報導2018/09/03 18:03
▲嘉市調解委員全體合影。（圖／嘉市府提供 , 2018.09.03）
▲嘉市調解委員全體合影。（圖／嘉市府提供 , 2018.09.03）

嘉義市第八屆調解委員聘書頒發典禮，3日在嘉市府8樓會議室舉辦，由嘉義市長涂醒哲現場頒發聘書給38位委員(東、西區各19位)，新任調解委員任期自107年9月1日至111年8月31日止，任期4年。分別由呂文雄(東區)與陳思亮(西區)出任嘉義市第八屆調解委員會兩區主席。去年嘉市調解案件成立有2,030件，高達74.77 ％。

嘉義市調解委員採4年一聘制，第七屆調解委員任期已於107年8月31日屆滿。各區調解委員會依鄉鎮市調解條例規定成立，由區公所設調解委員會辦理調解事項，而調解委員會委員聘任，由各區遴選報市府後，市府函請臺灣嘉義地方法院及臺灣嘉義地方檢察署共同審查，再報市府備查後聘任之。第八屆遴選出的委員總共38位，都是信望素孚的地方公正人士。

涂醒哲表示，感謝調解委員調解成功，減少很多社會紛爭，疏解許多訴訟源。期望在未來4年任期中，委員們能持續與市府攜手合作，促進嘉義市的安定、和諧。也感謝上一屆委員協助地方法院及地檢署疏減訟源。再次強調，建設信任、幸福、新嘉義是他的目標，其中信任有兩層意義，第一是努力做到讓市民信任。第二是信任民主聖地的市民會以公共政策來看市政的進步與否。同樣地，調解委員也必須得到被調解者的信任，才能調解成功。

嘉義市積極打造智慧科技城，東、西區區公所因應智慧科技治理，東、西區調解會自106年7月起開辦受理線上調解申請，便利民眾於網路預約，節省交通往返時間，提升行政效能及品質。民眾可經由嘉義市東、西區區公所官網，即可直接從線上填寫調解申請，並可進行線上調解進度查詢，也提供調解應攜文件下載服務等。嘉義市東區線上調解申請服務(https://goo.gl/HSFKEC)、嘉義市西區線上調解申請服務(https://goo.gl/BHz7R4)。調解詳情請電洽:東區服務電話05-2273772、西區服務電話05-2840858。

關鍵字調解委員地方法院地方檢察署涂醒哲
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