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中國投資人悲觀情緒未除 外資仍看好陸股前景

鉅亨網2018/09/03 17:04
鉅亨網 / NOWnews
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經歷了令人沮喪的一年後，陸股出現了不尋常的情況，外資機構對中國股市前景的看法，似乎比當地投資人更樂觀。

今年以來，上海股市累計下跌約 16%，成為全球表現最差的主要市場之一，但在海外資金持續透過香港進入陸股的情況下，上週跌幅已見收斂。

「現在有一種罕見的動態，外國投資者對中國股票的看法比當地投資者更為積極，」高盛駐香港首席中國股票策略師 Kinger Lau 表示。有鑑於近期的歷史標準和相對於美國股市的價格便宜，總部位於美國的對沖基金公司正在尋找買入中國市場的機會。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)
上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

儘管外國買家似乎把重點放在潛在的討價還價，當地投資者仍在擔心政府對信貸的控制和中美貿易帶來的負面影響，當地股市信心薄弱，儘管官方數據顯示經濟年成長率達到 6%。

法國巴黎銀行表示，中國上市股票的外資所有權已從年初的 3% 上升至 3.5%。今年約有 310 億美元流入中國的兩個主要市場，上海和深圳。

「與半年前相比，我們現在肯定會更多地關注 A 股公司的購買，」Matthews Asia 的投資組合經理 Andrew Mattock 表示。

「估值在去年年底已經跌落，但現在有更多的機會，」負責中國戰略的 Mr. Mattock 說。他說他特別關注消費型商品的公司，以及一些工業股和大型中資銀行。

與外資的樂觀立場相比，中國投資者顯示了悲觀情緒。上海的一名投資者吳雲峰表示，「大家都可以看到我們的經濟狀況非常糟糕，股市就是晴雨表。國家媒體多年來一直把我們的國家描繪成世界上最強大的國家，我們已經變得太過自滿。」

美國政府 4 月份禁止美國公司向中興通訊出售零組件，打擊了市場信心，它證明了美國政府有能力抵制一家領先的中國公司。儘管川普政府隨後同意解除禁令，但這種衝擊似乎沒有減弱。

「我們無法回到 2008 年的大規模刺激計劃，因為中國經濟的槓桿率已經非常高，」東吳證券分析師鄧文元表示，中國政府需要進行更大膽的改革。

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