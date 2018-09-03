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建新國際競拍完成　搶攻離岸風電商機　9月中掛牌上市

記者許家禎／台北報導2018/09/03 17:42
▲國內唯一具港口垂直整合性物流服務商建新國際，將於9月中旬正式掛牌上市。（圖／建新國際提供）
▲國內唯一具港口垂直整合性物流服務商建新國際，將於9月中旬正式掛牌上市。（圖／建新國際提供）

國內唯一具港口垂直整合性物流服務商建新國際，日前已完成競價拍賣作業，該公司辦理競價拍賣股數5,531仟股，公開申購股數為2,418仟股。本次參與投標之投標單筆數計688筆，合格標單共668筆，最低得標價格為20.62元，最高得標價格則是24.00元，得標加權平均價格21.23元，該公司預計於9月中旬正式掛牌上市。

建新國際競價拍賣最低承銷價格為17.31元，本次辦理公開申購價格為20.08元，8月31日至9月4日為公開申購期間，9月6日為公開申購抽籤日。建新於台中港區深根已逾40年，現已是台中港區最專業且唯一的「全方位物流解決方案供應商」，同時也是港區擁有最多元的倉儲服務（自貿倉、保稅倉、室內煤倉、一般倉），且最廣大的倉儲空間之業者。

客戶包括中鋼、東鋼、豐興、正隆、永豐餘、台塑、遠東新、中美和、科慕…等知名企業。而建新國際最近3季的稅後淨利分別為0.27億、0.34億及0.41億呈逐季成長趨勢。另外「台中港三井Outlet」將於年底開幕，建新國際擁有完整的物流整合能力，加上貨櫃集散站緊鄰商場擁有地理優勢，將有利搶占衍生的物流商機。

另外，現階段我國以2025非核家園為目標，推動新能源政策，其中離岸風電為重點發展項目之一，預估未來10年內將創造上兆元商機。而根據經濟部離岸風電規畫場址遴選結果，台中港預計做為機件裝卸、組裝風機與儲存維運組件的主要作業基地。

而建新國際看準離岸風電設備存放、安裝及建造期間，需要龐大運輸、進口報關、裝卸及倉儲等物流需求，因此在爭取離岸風電衍生之物服商機擁有最佳競爭優勢，預期未來在台中港的離岸風電發展，可望為該公司各項業務帶來良好的成長動能。

 

 

關鍵字離岸風電建新物流競拍掛牌上市
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