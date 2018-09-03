影／陸軍司令王信龍　軍人節探視秦良丰鼓勵勇敢以對

繼總統蔡英文在九三軍人節前夕，前往三軍總醫院探視今年於漢光演習跳傘受傷的秦良丰，陸軍司令王信龍上將今（3）日前往三軍總醫院探慰秦良丰上兵；除親切關心飲食、復原狀況外，更期盼良丰耐心配合院方療程，安心休養、早日康復。

王信龍一行首先聽取院方說明，了解其近期復健情形，並向院方所提供的醫療協助，表達最誠摯的感謝；隨後前往病房探視，幫良丰加油打氣。「看到你好起來，我真的很開心」。

王信龍表示，「0823水災」造成中南部許多地區嚴重災情，陸軍官兵日以繼夜地全力投入救災工作，看到秦良丰前幾日為救災官兵所拍攝的加油影片，實在感到「揪甘心」；並指出，復健過程艱辛，不僅需要長時間的投入，更是對自己的一項考驗，鼓勵他一定要勇敢以對，以堅定無懼的意志，一步步跨過困難，突破難關，迎向康復未來。