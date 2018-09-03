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中央社

中國居住證開辦 有人申辦有人觀望

中央社2018/09/03 17:09
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京3日電）中國9月1日起開放申辦「港澳台居民居住證」，目前在北京、天津及華北省區，已有台灣籍民眾陸續前往申辦，但也有人選擇觀望。初步了解，前往申辦者以台商及台籍青年居多。

北京、天津及華北省區公安單位，截至目前尚未公開透露申請「港澳台居民居住證」的人數。其中，據北京台商向中央社記者轉述，住有不少台灣人的北京市朝陽區雙井派出所轄區，已有台籍居民前往申辦居住證。

此外，大專院校密布的北京市海淀區內，有部份派出所曾接獲轄區內的台灣居民詢問申辦事宜，但實際前往申辦者目前還不多。

台灣籍的中國首鋼「創業公社」總經理鄭博宇表示，據他觀察，北京市這3天來前往申辦居住證者，以台商及台籍青年佔多數，受雇的台籍幹部則較少。

至於華北台商重鎮天津，目前也有少數台商前往自家轄區派出所申辦居住證。一位不願具名的天津台商向中央社記者表示，「要不要申辦居住證」是當地台灣人近來聚會時必談的話題，討論最多的則在於持證的便利性，以及是否容易被中國方面追蹤稅賦。

這名天津台商透露，在中國辦理居住證，對諸如購買車票、理財投資、金融服務等領域確有便利之處。且台商普遍預料，未來中國官方可能會將「居住證」的效力置於「台胞證」之上，這對於大半時間在中國生活的台商而言，確有影響。

但他私下表示，不少台商關切的，仍然是申辦居住證是否可能導致稅賦被中國方面追蹤等問題，畢竟事關權益。在這方面，目前所知道的資訊並不十分充分，且有些眾說紛紜。

而在福建、廣東、浙江等省區，由於台籍居民人口基數高於華北省區，申辦居住證的台灣人也較華北、華中為多。據人民日報報導，9月1日至下午4時止，浙江全省申辦居住證的台籍居民即有752人。

一名廈門台商向中央社記者表示，他居住的廈門市海滄區，就有台商相約前往申辦居住證。然而也有部份當地台商認為，申辦居住證雖然比較方便，但還是先觀望一陣子看看相關反應如何，再作決定。

這名廈門台商表示，據他了解，廈門、漳州、泉州一帶前往申辦居住證的台灣人除台商外，也有一些在當地工作不算太久的台籍青年。（編輯：朱建陵）1070903

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