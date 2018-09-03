三大法人齊賣超 外資買盤露跡象 不看淡台股後市

從外資動態來看，顯示對台股後市看法並不悲觀，今日賣超最多是富邦 VIX 達 2.4 萬張，其次元大台灣 50 反 1 和元大滬深 300 正 2，均超過 1.1 萬張，中環遭賣超近 9000 張，台泥、鴻海超過 6000 張，達方、大成鋼、南亞科和華通均有 3000 張。

三大法人今日同步賣超，合計賣超達 47.96 億元，結束連 5 買，自營商賣超 22.47 億元最多，外資及陸資賣超 20.84 億元，投信賣超 4.64 億元。

台股今 (3) 日大跌 99.72 點，終場以 10964.22 點作收，儘管三大法人全數賣超，不過外資並非賣超最多，甚至大舉出脫反向 ETF 和陸股 ETF，積極加碼大型權值股，其中買超權王台積電 (2330-TW) 最多，顯示整體大盤後市未遭外資看衰，反而可能有意逢低布局。

期貨部分，外資增持 442 口多單，未平倉多單口數達 46922 口，投信增加 519 口空單，空單未平倉口數為 24970 口，自營商也增持空單 1255 口，未平倉口數 3142 口。

外資買超前 10 大多是大型權值股，買超台積電多達 8300 張、群創近 5000 張，亞泥、富邦金、智原、英業達、昇陽光電、新光金、遠東新均逾 2000 張，中鋼也有 1800 張的買盤。

法人說明，外資買超前 10 名有多達 7 檔是大型權值股，顯然對於整體後市抱持偏樂觀的看法。

自營商賣超顯然有部分與外資對作，使大盤有壓，以中石化遭賣超近 8000 張最多，其次為臺企銀遭賣近 4000 張，中纖、新光金、中鋼和晶電均賣超 2000 張之上，台積電、中鴻、華通和亞泥也遭賣超過 1000 張。

自營商買超較多者多是中小型股，買超彰銀最多近 3000 張，中工超過 1600 張，欣興、神達和百和逾 500 張，力麒、冠德、元大金、中環和遠東銀逾 300 張。

投信方面，同樣以中小型股為主要布局所在，買超宏碁多達 1600 張，智邦、微星均超過 800 張，彩晶、正隆、聯茂、森鉅均逾 500 張，欣銓、南電和文曄均達 300 張之上。

而投信賣單，也造成今日不少盤面熱門股大幅走弱，依序為大成鋼、合晶遭賣超 2700 張上下，聯電、達方和錸德均超賣逾 1500 張，GIS-KY 逾 900 張，強茂 700 餘張，而華通、遠東新和頎邦均遭賣近 500 張。