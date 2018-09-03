土城驚見登革熱病例 新北緊急噴消防治

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市衛生局今天指出，最新第25登革熱病例出現在土城，由於個案在登革熱潛伏期間活動範圍以土城區住家及工作地為主，因此，衛生局與環保局已採取噴消等緊急防治作為。

衛生局發布新聞稿指出，新北市今天發布再新增2例本土登革熱，第24例是住在新莊區海山里54歲婦女，第25例是住土城區明德里的51歲婦女。

衛生局表示，這2例新增案例皆於8月30日出現發燒、頭痛等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前一人住院，一人在家休養，狀態皆穩定。

經調查，24例與先前第22例的住家都鄰近豐年菜園，研判感染與菜園有關。衛生局已將豐年菜園列為高風險區域，除先前已於8月28日進行噴消外，今天再次進行殘效性噴消並拉起封鎖線封園，管制人員進出。