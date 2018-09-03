土城驚見登革熱病例 新北緊急噴消防治

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市衛生局今天指出，最新第25登革熱病例出現在土城，由於個案在登革熱潛伏期間活動範圍以土城區住家及工作地為主，因此，衛生局與環保局已採取噴消等緊急防治作為。
衛生局發布新聞稿指出，新北市今天發布再新增2例本土登革熱，第24例是住在新莊區海山里54歲婦女，第25例是住土城區明德里的51歲婦女。
衛生局表示，這2例新增案例皆於8月30日出現發燒、頭痛等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前一人住院，一人在家休養，狀態皆穩定。
經調查，24例與先前第22例的住家都鄰近豐年菜園，研判感染與菜園有關。衛生局已將豐年菜園列為高風險區域，除先前已於8月28日進行噴消外，今天再次進行殘效性噴消並拉起封鎖線封園，管制人員進出。
至於第25例家住土城，而感染後的潛伏期間，個案的活動範圍都以土城區住家及工作地為主，因此，衛生局與環保局已採取緊急防治作為，以及與中央合作調查感染源。
衛生局特別呼籲，市民如果曾於豐年菜園耕作或居住於菜園周圍的住戶，請務必每天留意自身健康，如出現發燒、頭痛、肌肉痛等疑似登革熱症狀，切勿自行服藥，請儘速至本市「登革熱快篩試劑合約院所」或於瓊林里瓊泰市民活動中心及興漢里新莊區衛生所設立「登革熱篩檢衛教站」進行評估篩檢。（編輯：方沛清）1070903