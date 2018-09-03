鼻酸！英勇男跳海救人喪命　女友淚嘆：寧可你自私一點…

宜蘭神秘海灘、內埤海灘昨（ 2 ）日下午在短短 2 小時內接連發生 3 起溺水意外，造成 5 人死亡，1 人下落不明。其中，一名 32 歲的吳姓男子見 8 歲女童遭大浪捲走，奮不顧身跳海搭救，女童不久後順利上岸，吳男經搶救後仍宣告不治。朱姓女友得知消息後悲痛不已，今（ 3 ）日在臉書寫道「我寧可你自私一點，只求你好好地在我身邊...」字裡行間流露滿滿難過不捨，令人鼻酸。

昨日下午，吳男和女友到有「情人灣」之稱的內埤海灘散步，過程中驚見一名女童遭突然襲來的大浪捲走，當下他立即跳下海中救援，怎料女童又被浪打回來順利上岸，吳男則在海中載浮載沉，被救起時已沒有呼吸心跳，救護人員緊急施以 CPR 並送往醫院搶救，仍回天乏術。

朱姓女友在醫院苦苦守候，換來的卻是天人永隔的消息，瞬間崩潰痛哭、泣不成聲，無法接受男友溺水喪命的事實，讓親朋好友看了於心不忍。事後，朱女昨晚在臉書沉痛告白「我的英雄我愛你一輩子...記得回來看看我求你了...」

今稍早朱女再度更新臉書，感嘆「寶貝我寧可你自私一點只求你好好的在我身邊...」，滑開臉書都是你英勇救人的新聞，可你怎麼捨得丟下我？我的英雄我什麼都不要只要你回來啊，一字一句滿是不捨，讓家屬、親友看了相當心疼。



▲朱姓女友沉痛發文。（圖／翻攝自臉書）



▲朱姓女友沉痛發文。（圖／翻攝自臉書）