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5艘擱淺船舶　高雄港務分公司研擬拖救移除工作

記者黃守作／高雄報導2018/09/03 18:52
▲擱淺在高雄港1港口南防波堤的飛龍號輪已抽除殘油。(圖／記者黃守作攝，2018.09.03)
▲擱淺在高雄港1港口南防波堤的飛龍號輪已抽除殘油。(圖／記者黃守作攝，2018.09.03)

台灣港務公司高雄港務分公司及所有拖救團隊，於今(3)日已將4艘擱淺的船舶的殘油全數抽除，而擱淺在柴山外海的昌龍68號輪，因擱淺處滿佈礁岩，作業船機不易靠近，將於7日才能完成抽油，港務公司正積極研擬拖救移除工作，以防殘油污染海域。


▲順泓號輪已抽除殘油(圖／記者黃守作攝，2018.09.03)

台灣港務公司高雄港務分公司表示，該公司及所有拖救團隊，掌握近日風浪緩和，除污作業人員加速進行高雄港外海5艘船舶佈放攔油索及油料抽除作業，目前除飛龍號、安利669號輪、太倉湖號輪及順泓號輪已將殘油全數抽除。


▲擱淺在柴山外海的昌龍68號輪因擱淺處滿佈礁岩，作業船機不易靠近，約需至7日才能完成抽油。(圖／記者黃守作攝，2018.09.03)

而擱淺在柴山外海的昌龍68號輪，因擱淺處滿佈礁岩，作業船機不易靠近，將於7日才能完成抽油，港務公司正積極研擬拖救移除工作，以防殘油污染海域。

港務公司指出，所有船舶周邊均已佈設攔油索，高雄港務分公司每日均派員巡查及監控擱淺船舶動態，水、陸域均未發現油污情形發生。

港務公司並指出，針對船舶拖救移除計畫方面，除擱淺在1港口南堤的飛龍號輪已開始進行加壓浮揚，產生浮力後，再以拖船帶纜拖救外，其餘4艘船舶將由拖救團隊說明水下檢查及現場勘查結果，並初步研擬拖救移除可能方案，由於各方案之期程及經費均不相同，需再與各船東確認後續拖救方式。

關鍵字高雄港擱淺船舶港務公司
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