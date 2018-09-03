馬光-KY攻陸慢病醫療 全年營運拚轉正

馬光 - KY (4139-TW) 積極發展慢病管理事業，上半年受旗下學校轉型影響，導致費用增加，每股虧損 0.37 元，不過法人認為，下半年受惠高毛利慢病管理事業挹注，及國際學校招生等挹注營運動能，全年每股純益有望轉正。

馬光 - KY 旗下天藥馬光，截至 2017 全年度慢病管理貢獻人民幣 1350 萬元 (約新台幣 6078 萬元)，年增率 3.33 倍，未來營運成長潛力大，且毛利率結構較中國大陸醫保病患來得高，馬光 - KY 將調整產品組合，拉高慢病管理病患人數，今年醫療事業稅後純益年增率有望正成長。