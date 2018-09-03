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空軍活動中心標案 南山空歡喜元大銀笑到最後

中央社2018/09/03 17:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北3日電）國產署標售台北市原「空軍官兵活動中心」設定地上權案，南山人壽搶先自行宣布得標，但元大銀行提出異議，強調已在投標期限內完成標單投遞，國產署最終宣布由元大銀以82.01億元得標。

本次標案共吸引南山、新光、富邦、元大與全球等5家金融業者搶標，開標過程「峰迴路轉」，依照開標程序，主辦人（國產署）須公布本次參與投標人的姓名（公司名稱）與投標金額，但元大銀行的代表發現未被公布投標單，因而提出異議，國產署立即終止開標程序，並前往指定的郵局（三張犁）領取標單。

國產署北區分署表示，依照投標須知，投標人需在法定期限內完成標單投遞，根據郵局出示的證明，元大銀在8月底已將標單投至指定的郵政信箱，不料郵局未登錄，因此國產署開標時才沒有拿到元大銀的標單。後來在監標人的見證下，國產署宣布本次地上權招標案，由元大銀以新台幣82.01億元得標。

但南山人壽已自行宣布以新台幣75億5988萬元得標，溢價率達106.83%，並表示將規劃興建投資用商辦大樓，以實際行動表達對政府鼓勵壽險業投入公共建設的支持，在國產署宣布由元大銀得標後，南山也提出保留意見，要求國產署說明。

國產署官員強調，元大銀在法定期間內完成標單投遞，就有參與開標的權利，且當時並未進入審標程序，投標人提出異議後隨即中止開標，主要是郵局登錄作業疏失，國產署是依照規定宣布元大銀得標。

國產署表示，「空軍官兵活動中心」產權原屬國防部，因長期低度開發利用，基地遭收回變更為「非公用」，移交國產署活化，今年7月2日公告招標、今天開標，權利金底價約36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作住宅使用。

台北市空軍官兵活動中心等10筆國有非公用土地，土地總面積約1139.52坪，位於台北市中心復興南路及仁愛路口，面臨仁愛路綠蔭大道，區域金融企業總部林立，並鄰近捷運忠孝復興站及知名飯店、百貨，區位極佳，也是台北市僅存少見的精華區大面積國有土地。（編輯：陸倩瑤）1070903

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