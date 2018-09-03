空軍活動中心標案 南山空歡喜元大銀笑到最後

（中央社記者邱柏勝台北3日電）國產署標售台北市原「空軍官兵活動中心」設定地上權案，南山人壽搶先自行宣布得標，但元大銀行提出異議，強調已在投標期限內完成標單投遞，國產署最終宣布由元大銀以82.01億元得標。

本次標案共吸引南山、新光、富邦、元大與全球等5家金融業者搶標，開標過程「峰迴路轉」，依照開標程序，主辦人（國產署）須公布本次參與投標人的姓名（公司名稱）與投標金額，但元大銀行的代表發現未被公布投標單，因而提出異議，國產署立即終止開標程序，並前往指定的郵局（三張犁）領取標單。

國產署北區分署表示，依照投標須知，投標人需在法定期限內完成標單投遞，根據郵局出示的證明，元大銀在8月底已將標單投至指定的郵政信箱，不料郵局未登錄，因此國產署開標時才沒有拿到元大銀的標單。後來在監標人的見證下，國產署宣布本次地上權招標案，由元大銀以新台幣82.01億元得標。