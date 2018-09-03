杭州小學增設英語課 東坡肉入文

教材主編、杭州市基礎教育研究室辦公室主任吳萍說，英語課的目的是要讓學生認識家鄉、了解家鄉，並能夠向國際友人介紹杭州。

綜合澎湃新聞和香港明報今天報導，杭州市85所小學自新學期開始在一年級和二年級試行增設英語課，杭州名菜東坡肉、西湖醋魚等英文翻譯都被編入教材中，東坡肉的英文是「DongPo Pork」，西湖醋魚的英文則是「West Lake Vinegar Fish」。

（中央社台北3日電）浙江省杭州市各小學新學期開始為一、二年級增設英語課，全部課程會出現4名主角，名字加起來就是「杭州魅力」、「美麗杭州」的中文拼音，飄散濃濃杭州味。

據了解，一年級英語課程中會有食物名字，二年級則會教導花卉的英文，如桃花、荷花、桂花、梅花等杭州的四季特色花卉，以及杭州各處的名勝古蹟。

有趣的是，整個課程中會出現4個孩童角色，兩名中國孩童叫「hanghang」、「zhouzhou」，另外兩名外國孩童叫做「May」、「Lee」，加起來就是「杭州魅力」、「美麗杭州」。

英語課程的教材分為8個單元，包括有色彩、數字、寵物、家人、學校、食物、四季以及杭州美食。除了東坡肉及西湖醋魚，學生還會學到叫化雞（JiaohuaChicken）、龍井蝦仁（Longjing Shrimp）等。

報導說，為確保教學品質，這些食物的英語翻譯都與杭州政府網站所顯示的一樣。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1070903