NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈身障團體月餅　林佳龍請民眾認購京東CEO涉性侵被捕　騰訊股價慘超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
地方

夾娃娃機是否合法　議員：市府應規劃妥善管理

記者柳榮俊／台中報導2018/09/03 18:00
▲議員呼籲，市府正視「夾娃娃機兒童成癮症問題」（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)
▲議員呼籲，市府正視「夾娃娃機兒童成癮症問題」（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)

台中市議會今(3)日進行財政經濟業務質詢，市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿等人呼籲，市府正視「夾娃娃機兒童成癮症問題」，督促市府儘速成立跨局處相關單位，並納入兒少權益，會同兒童身心發展相關專家，從娃娃機設置地點是否應考量學校周遭附近、內容物是否涉及賭博、色情、盜版，進行完善管理。

蔡雅玲表示，夾娃娃機是否合法民眾霧煞煞，使用夾娃娃機時可能誤觸法網。夾娃娃機內容物是否涉及色情、暴力、盜版等諸多問題，市府應儘速規劃專章妥善管理。

蔡雅玲、張玉嬿指出，根據台灣家扶基金會調查，43.6％兒童幾乎每天都玩夾娃娃機、10.9%每週會玩4天以上、7%兒童常在晚上10點後去玩、68.3％兒童覺得很好玩、37％會一直投錢直到夾到想要的物品。上述現象恐容易造成兒童成癮、深夜逗留等問題，影響兒童身心發展，市府需重視此問題，儘速做出因應對策。

謝志忠表示，近來許多孩子娃娃機成癮，曾看過一位孩子，在晚上十點多，玩娃娃機近一小時不肯離去；令人警惕的是，會想一直投錢直至取物的人共37%、而夜間10點也有7%數據會遊玩娃娃機，針對孩子此項真的需要好好的管理，特別是國小學區附近的商店，也認同對娃娃機是否24小時營業，做審慎評估。

議員呼籲，市府儘速成立跨局處管理小組，從娃娃機是否合法、內容物管理、設置地點、以及兒童成癮等問題著手，會同專家學者，對夾娃娃機進行全面性檢視，並設立專章統一管理。

經濟發展局表示，夾娃娃機店是利用「選物自動販賣機所為的銷售，依其販售內容物歸屬文教、樂器、育樂用品零售業(行業代碼F209060)，屬辦理公司、商業登記時，無需經主管機關許可的業務，內容物大多為玩具、娛樂用品等。

市府由副市長張光瑤邀集法制局、都發局、警察局共同研商｢電話亭KTV、夾娃娃機管理機制｣會議，建立相關管理配套機制，由教育局研究夾娃娃機影響範圍，並留意校園周邊是否有設置狀況，通報經發局前往查察。而夾娃娃機的內容物，則回歸各主管機關權責。

至於夾娃娃機內置情趣用品、菸品等，由社會局、衛生局及警察局加強查緝，依「兒童及少年福利與權益保障法」或「社會秩序維護法」及「菸害防制法」等相關條例裁處。

經發局也提到，市府也將蒐集參考其他五都的管理模式，並邀集跨局處單位廣徵意見，針對騎樓擺設，研議保護兒童的最佳管理方式。

關鍵字娃娃機台中市議會賭博ktv
台中捷運將完工　綠線年底試運轉嘉市調解委員上任　去年成立率七成

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan