夾娃娃機是否合法　議員：市府應規劃妥善管理

台中市議會今(3)日進行財政經濟業務質詢，市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿等人呼籲，市府正視「夾娃娃機兒童成癮症問題」，督促市府儘速成立跨局處相關單位，並納入兒少權益，會同兒童身心發展相關專家，從娃娃機設置地點是否應考量學校周遭附近、內容物是否涉及賭博、色情、盜版，進行完善管理。

蔡雅玲表示，夾娃娃機是否合法民眾霧煞煞，使用夾娃娃機時可能誤觸法網。夾娃娃機內容物是否涉及色情、暴力、盜版等諸多問題，市府應儘速規劃專章妥善管理。

蔡雅玲、張玉嬿指出，根據台灣家扶基金會調查，43.6％兒童幾乎每天都玩夾娃娃機、10.9%每週會玩4天以上、7%兒童常在晚上10點後去玩、68.3％兒童覺得很好玩、37％會一直投錢直到夾到想要的物品。上述現象恐容易造成兒童成癮、深夜逗留等問題，影響兒童身心發展，市府需重視此問題，儘速做出因應對策。

謝志忠表示，近來許多孩子娃娃機成癮，曾看過一位孩子，在晚上十點多，玩娃娃機近一小時不肯離去；令人警惕的是，會想一直投錢直至取物的人共37%、而夜間10點也有7%數據會遊玩娃娃機，針對孩子此項真的需要好好的管理，特別是國小學區附近的商店，也認同對娃娃機是否24小時營業，做審慎評估。

議員呼籲，市府儘速成立跨局處管理小組，從娃娃機是否合法、內容物管理、設置地點、以及兒童成癮等問題著手，會同專家學者，對夾娃娃機進行全面性檢視，並設立專章統一管理。

經濟發展局表示，夾娃娃機店是利用「選物自動販賣機」所為的銷售，依其販售內容物歸屬文教、樂器、育樂用品零售業(行業代碼F209060)，屬辦理公司、商業登記時，無需經主管機關許可的業務，內容物大多為玩具、娛樂用品等。

市府日前由副市長張光瑤邀集法制局、都發局、警察局共同研商｢電話亭KTV、夾娃娃機管理機制｣會議，建立相關管理配套機制，由教育局研究夾娃娃機影響範圍，並留意校園周邊是否有設置狀況，通報經發局前往查察。而夾娃娃機的內容物，則回歸各主管機關權責。

至於夾娃娃機內置情趣用品、菸品等，由社會局、衛生局及警察局加強查緝，依「兒童及少年福利與權益保障法」或「社會秩序維護法」及「菸害防制法」等相關條例裁處。

經發局也提到，市府也將蒐集參考其他五都的管理模式，並邀集跨局處單位廣徵意見，針對騎樓擺設，研議保護兒童的最佳管理方式。