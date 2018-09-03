高雄輕軌新列車運抵 9月下旬上線測試

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市新採購二階輕軌車輛已經運抵基隆港，預計5日運返高雄，高市府表示，9月下旬將在C15到C17路段上線測試，不過因一、二階系統要整合測試，民眾最快要到明年中才能搭乘。

高雄環狀輕軌二階工程由中鋼公司承攬，中鋼向法商阿爾斯通（Alstom）採購15列輕軌車輛，首列經過一個月的航行，9月2日運抵基隆港碼頭。高雄市政府捷運工程局表示，將利用夜間行駛高速公路輸運，5日清晨運返高雄輕軌前鎮機廠。

全新的輕軌車輛（二階）與一階車輛機電系統不同，捷運局說，會在列車進廠檢驗後，在9月下旬於C15到C17路段上線行車測試。