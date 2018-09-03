高雄輕軌新列車運抵 9月下旬上線測試

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市新採購二階輕軌車輛已經運抵基隆港，預計5日運返高雄，高市府表示，9月下旬將在C15到C17路段上線測試，不過因一、二階系統要整合測試，民眾最快要到明年中才能搭乘。
高雄環狀輕軌二階工程由中鋼公司承攬，中鋼向法商阿爾斯通（Alstom）採購15列輕軌車輛，首列經過一個月的航行，9月2日運抵基隆港碼頭。高雄市政府捷運工程局表示，將利用夜間行駛高速公路輸運，5日清晨運返高雄輕軌前鎮機廠。
全新的輕軌車輛（二階）與一階車輛機電系統不同，捷運局說，會在列車進廠檢驗後，在9月下旬於C15到C17路段上線行車測試。
高雄輕軌一階車輛向西班牙CAF公司採購、二階供應商為法商阿爾斯通，兩者採用的機電系統不同，重要的是系統的整合測試需要更多的時間。
捷運局規劃，測試將分3階段進行，先由二階車輛行駛二階路線、再由二階車輛行駛一階路線，未來一階車輛也要行駛二階路線，才方便輸運調度。
高雄捷運局長吳義隆表示，輕軌二階已完成C15到C17站的車站鋼構及月台興建，工程持續推進，相關供電、號誌、通訊系統機櫃及設備也陸續安裝接線。
高雄輕軌共37站，目前行駛的一階路線至C14站。（編輯：陳政偉）1070903