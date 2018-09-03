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台中銀衝業績 第4季擬增資30億元

中央社2018/09/03 17:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北3日電）台中銀行今天召開法人說明會，在積極擴大業務量的需求下，預計第4季將準備分別辦理現金增資新台幣15億元、發行次順位金融債15億元，先備妥銀彈。

台中銀今年上半年稅後純益19.1億元、年增14.4%，每股稅後純益(EPS)0.57元，資產報酬率(ROA)0.56%、股東權益報酬率(ROE)8.72%、資本適足率(BIS)11.75%、第一類資本適足率10.82%、逾放比0.37%、備抵呆帳覆蓋率378.28%。

台中銀表示，今年上半年獲得馬來西亞金融監理機關LFSA核准設立納閩分行，是台中銀第1家海外分行，目前正在籌設中，由於納閩分行僅限於承作外幣存放款及聯貸案，可望擴大外幣存放利差的空間。

台中銀今年上半年淨手續費收入年增10.7%，成長力道轉強，放款手續費年增幅度達72%，貢獻度大增。台中銀表示，今年獲利成長將積極衝刺手續費收入，包括基金、金融商品的銷售都加緊跟上一線銀行的腳步，目前台中銀手續費收入占獲利比重約23%，還有成長空間。

此外，在股利政策方面，台中銀指出，近年來股利水準維持穩定，且採股債平衡分配，今年台中銀每股配發股利0.7元，包括現金股息0.45元、股票股利0.25元，過去6年僅2016年每股配發水準不到0.7元。（編輯：楊玫寧）1070903

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