台中銀衝業績 第4季擬增資30億元

（中央社記者田裕斌台北3日電）台中銀行今天召開法人說明會，在積極擴大業務量的需求下，預計第4季將準備分別辦理現金增資新台幣15億元、發行次順位金融債15億元，先備妥銀彈。

台中銀今年上半年稅後純益19.1億元、年增14.4%，每股稅後純益(EPS)0.57元，資產報酬率(ROA)0.56%、股東權益報酬率(ROE)8.72%、資本適足率(BIS)11.75%、第一類資本適足率10.82%、逾放比0.37%、備抵呆帳覆蓋率378.28%。

台中銀表示，今年上半年獲得馬來西亞金融監理機關LFSA核准設立納閩分行，是台中銀第1家海外分行，目前正在籌設中，由於納閩分行僅限於承作外幣存放款及聯貸案，可望擴大外幣存放利差的空間。