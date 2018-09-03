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P2P網路借貸平台Funding Circle將I

鉅亨網2018/09/03 17:40
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英國新創公司、P2P 網路借貸平台 Funding Circle 今 (3) 日 宣布，將在倫敦交易所上市，預計籌集約 3 億英鎊 (3.874 億美元) 資金。

看好 Funding Circle 前景，Heartland A / S，丹麥億萬富翁 Anders Holch Povlsen 的私人控股公司，已同意購買 10% 的已發行股本，估值最高為 16.5 億英鎊。

Povlsen 是線上零售商 Asos 和 Zalando 的主要投資者。Funding Circle 其他的主要投資者包括 DST Global、Rocket Internet、Accel、BlackRock 和 Temasek。

「對 Funding Circle 來說，我們的使命是建立一個更美好的金融世界。今天宣布進行 IPO 令人興奮，也是我們下一階段的開始。在過去八年中，我們一直努力建立一個平台，成為所有我們經營的市場中的第一名。」Funding Circle 執行長 Samir Desai 週一在一份聲明中表示。

美國銀行美林、高盛、摩根士丹利和 Numis 證券將對本次上市流程進行監督。

今年上半年，截至 6 月 30 日的六個月中，Funding Circle 的營收為 6300 萬英鎊，高於去年同期的 4090 萬英鎊。然而，損失擴大至 2700 萬英鎊，高於 2017 年上半年的 1,920 萬英鎊。

自 2010 年成立以來，Funding Circle 為中小型企業提供了約 50 億英鎊的貸款。該公司在英國、美國、德國和荷蘭皆開展了業務。

「這是新型態金融服務公司的典型例子，他們讓金融商品更加透明和便利，讓大眾皆能獲得有價值的服務並且促進了市場經濟活動。」Funding Circle 最大股東 Index Ventures 的合夥人 Neil Rimer 在一份聲明中表示。

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